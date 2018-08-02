台海安全 我沒本錢實驗

2018年08月02日 04:10 中國時報 李文輝

肇建於1927年北伐時期國共分裂的大陸八一建軍節，向來與「統一」關係密切。不過，無論是每年例行慶祝，或是每逢5或10整年的擴大慶祝，主旋律向來是「以黨領軍」、「黨指揮槍」，特別是改革開放後，受到「和平統一」政策影響，建軍節甚少論及兩岸關係，在扁、馬相繼執政的2007第80周年、2012第85周年的胡錦濤講話，亦復如此。

然而，去年90周年習近平重申了他於2016年11月孫中山150周年誕辰紀念首提的「六個任何」：「絕不允許任何人、任何組織、任何政黨、在任何時候、以任何形式、把任何一塊中國領土從中國分裂出去，誰都不要指望我們會吞下損害我國主權、安全、發展利益的苦果。」外媒普遍認為這是針對當時陸印邊界洞朗對峙而發。大陸學者也說「六個任何」是「原則性講話」，沒有直接點明針對台灣。

無可迴避的是，今年建軍節91周年，大陸國務委員兼國防部長魏鳳和主持，除老調重彈「堅決挫敗任何形式的台獨分裂圖謀和行徑」，也罕見提出「堅決挫敗任何形式的外來干涉。」擺明針對相繼通過友台《台灣旅行法》、《國防授權法》的美國。

類似警告，更早出現在4月13日中共黨媒《環球時報》社評〈不錯，軍演是衝台獨和賴清德去的〉，裡面提到台當局不要幻想以切香腸方式，蠶食一中原則而不受懲罰，亦不要以為美國可以撐腰。大陸為了維護統一「有決心和能力粉碎任何外來干涉」。

其實，我國防部《中共軍力報告書》7項共軍犯台可能時機，就有「外國勢力介入台灣島內事務」。美國頻打「台灣牌」是司馬昭之心，愛之還是害之，我們沒有實驗本錢，也沒必要逼解放軍動手。

(中國時報)