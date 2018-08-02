台海安全 我沒本錢實驗

友善列印
中國時報
李文輝

肇建於1927年北伐時期國共分裂的大陸八一建軍節，向來與「統一」關係密切。不過，無論是每年例行慶祝，或是每逢5或10整年的擴大慶祝，主旋律向來是「以黨領軍」、「黨指揮槍」，特別是改革開放後，受到「和平統一」政策影響，建軍節甚少論及兩岸關係，在扁、馬相繼執政的2007第80周年、2012第85周年的胡錦濤講話，亦復如此。

然而，去年90周年習近平重申了他於2016年11月孫中山150周年誕辰紀念首提的「六個任何」：「絕不允許任何人、任何組織、任何政黨、在任何時候、以任何形式、把任何一塊中國領土從中國分裂出去，誰都不要指望我們會吞下損害我國主權、安全、發展利益的苦果。」外媒普遍認為這是針對當時陸印邊界洞朗對峙而發。大陸學者也說「六個任何」是「原則性講話」，沒有直接點明針對台灣。

無可迴避的是，今年建軍節91周年，大陸國務委員兼國防部長魏鳳和主持，除老調重彈「堅決挫敗任何形式的台獨分裂圖謀和行徑」，也罕見提出「堅決挫敗任何形式的外來干涉。」擺明針對相繼通過友台《台灣旅行法》、《國防授權法》的美國。

類似警告，更早出現在4月13日中共黨媒《環球時報》社評〈不錯，軍演是衝台獨和賴清德去的〉，裡面提到台當局不要幻想以切香腸方式，蠶食一中原則而不受懲罰，亦不要以為美國可以撐腰。大陸為了維護統一「有決心和能力粉碎任何外來干涉」。

其實，我國防部《中共軍力報告書》7項共軍犯台可能時機，就有「外國勢力介入台灣島內事務」。美國頻打「台灣牌」是司馬昭之心，愛之還是害之，我們沒有實驗本錢，也沒必要逼解放軍動手。

(中國時報)

解放軍嗆美「挫敗外來干涉」 江西搶棺砸棺 綠色殯改惹怨

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。