江西搶棺砸棺 綠色殯改惹怨

江西實行「綠色殯改」，多處出現「搶棺砸棺」場景，官方向民間收繳（小圖）的棺木成百上千堆在空地上，用挖土機暴力搗毀，引發極大爭議。（摘自網路）

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中國時報
／綜合報導

今年入夏以來江西實行「綠色殯改」，把傳統的土葬改為火葬，但強制實施的結果，江西多地出現「搶棺砸棺」場景，從民間收繳的棺木成百上千堆在空地上，用挖土機暴力搗毀，引發極大爭議。江西省民政廳昨回應稱，針對這種簡單過激做法，應加以制止和糾正。

4月江西上饒市率先提出「打好殯葬改革硬仗」，之後開始收繳村民家中棺木，其後省政府於6月宣布，江西全省列為火葬區。吉安市吉水縣民政局表示，從今年9月起，當地統一實施零點行動，全市所有新增遺體一律實行火化，強化巡邏執法，加大對土葬的打擊力度。

網上流傳照片顯示，執法隊進村入戶，強行將村民的棺材抬走，日前更上演成百上千副棺木，密密麻麻地在空地上堆積如山，利用挖土機一錘一錘搗毀，瞬間一口口棺材化為碎木。

不少老人眼睜睜看著陪自己多年的棺材成為廢木而憤怒不已；有老人默默流下眼淚，更多老人則是大聲痛哭。還有老人看著棺材被拖走，他們跳進棺材，要與棺材一起「走」，最後執法隊強行把老人拖出來。另傳有老人在搶棺隊到來前，悲憤自殺，以盼自己能入土為安。

江西省民政廳批評，在涉及這一破千年舊俗、樹一代新風的社會變革中，有些縣鄉對殯葬改革的複雜性認識不足，沒有進行充分、深入的宣傳引導工作，導致出現入戶收集、集中拆解棺木等簡單過激的做法，引起了社會廣泛關注。

江西省民政廳要求，殯葬改革既要積極穩步推進，又要堅決防止「一刀切」、「運動式」的傾向；對簡單過激做法，該制止的要立即制止，該糾偏的要立即糾偏。

(中國時報)

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