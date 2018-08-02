免國際漫遊 大陸手機返台不用關

大陸電信業者取消 「國際漫遊」，引起台商、台生圈熱議。圖為松山機場排隊民眾使用手機上網的景象。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

「中國移動」推出所謂真正全國不限量方案，形同大陸電信業者把服務範圍觸角延伸到港澳台。頻繁來往兩岸的大陸台青相當有感，此舉不只讓兩岸生活圈更緊密也更融合；過往回台都要關閉大陸手機，避免國際漫遊高昂費用，未來則可無限暢通。

經常往來兩岸的台青、首鋼集團創業公社總經理（港澳台及國際）鄭博宇指出，從方案內容來看，主要是由中國移動旗下的「陝西移動」所推出的地區性方案，雖然不確定中國移動是否在大陸各省市都推出相同方案，但相信會成為趨勢。

鄭博宇說，這種全國不限量的方案，對於台商，特別是赴陸創業的台青，以及讀書的台生會特別有感，畢竟手機漫遊費經常是荷包「不可承受之重」。

至於手機流量每天雖有2G流量門檻，一旦超過2G就會採取降速措施，鄭博宇認為，以自己使用經驗看，2G流量其實已綽綽有餘，除非大量在線上觀看影片，否則應該夠用。

鄭博宇說，若從促進兩岸交流便利角度看，大陸電信業者的做法確實可讓兩岸生活圈更便利與緊密，這是長遠的附加效果，如果未來有更多電信商跟進，覆蓋面就會更廣。

另一名在大陸讀書的台生直言，雖然距離一般台灣民眾所認知的「吃到飽」方案仍有差距，但相關方案確實讓人很心動。如果這個方案大陸各省市都可以辦，應會在台生圈掀起旋風，既節省荷包，又十分便利，何樂不為呢？

(中國時報)

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