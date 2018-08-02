不收漫遊費 我業者指比499之亂還傷本

2018年08月02日 04:10 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

對於漫遊大陸比照國內計費，電信業者說的直接：「在商言商，難度太高！」這等於是要吃下用戶的漫遊費用，不只不合理，再加上兩岸電信業者規模、漫遊使用習慣天差地遠，真要比照辦理的話，恐比499之亂更傷本。

大陸祭出惠台措施，對岸門號在台灣漫遊將比照本網計費，對於持大陸門號的台灣人，往返兩岸不只便利，通訊費用也將大減。事實上，包括中國移動在內的大陸電信業者，近幾年已逐步降低在港澳台的漫遊費用。

至於台灣門號到大陸，能否比照辦理，也不收漫遊費？國內業者表示，「要先問對岸業者要不要（向國內業者）收錢」，因為漫遊需要費用轉嫁，對岸業者跟台灣業者收費，台灣業者再跟用戶收費，使用者付費罷了。

再就使用習慣來說，大陸民眾來台多屬短天數的旅遊，台灣到大陸工作及定居的居多。換言之，台灣付出的漫遊費用可觀，除非中國移動等業者大筆一揮，「（漫遊費）都不用收了！」才可能走到兩岸視為同網那一天。

電信業者表示，在大陸的台灣民眾若是保留台灣門號，除了聯繫用途之外，主因還是拿來翻牆，若沒費用考量，看Facebook、用Google等對岸封鎖的網站，流量將大為提高，吸收這些支出將比499之亂還傷，根本不可能。

「我們比較吃虧」，資深電信業主管說，就算要吞，也要看規模大小，中國移動行動用戶數6.55億，中華電信不過1千萬，對移動來說算是小錢，但對台灣的電信業者，將是沉重的負擔。

(中國時報)