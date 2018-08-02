移民官勾串貪警 包庇應召站

2018年08月02日 04:10 中國時報 張孝義 、 陳鴻偉 、 譚宇哲 ／綜合報導 ／綜合報導

內政部移民署爆發與轄區員警包庇應召站案，移民署台北市專勤隊吳姓分隊長涉嫌與新北市警三重分局巡佐林登寸，自2016年起洩漏臨檢訊息包庇應召站業者，換取喝花酒、性招待等不正利益。台北地檢署昨指揮廉政署搜索新北市警三重分局中興橋派出所及移民署、2處汽車旅館等16處，並依貪汙、妨害風化罪嫌約談吳、林及李姓應召站業者、賣淫的大陸籍女子共22人到案，檢廉漏夜偵訊。

對此，移民署、三重警分局均強調，將全力配合檢廉偵辦，若相關人員卻有涉及不法情事，依法嚴辦，絕不寬貸。

搜索移民署等16處

廉政署去年接獲檢舉，指新北市員警與移民署官員集體包庇色情業者，容留陸籍女子賣淫情事。其中，新北市三重區正義南路、成功路的2間汽車旅館，幾乎都能在警方查緝前收到訊息，似乎有員警包庇情事。

檢廉對應召業者監聽1年，發現李姓應召業者與同行間會以「今晚會吹風」、「今天風大要小心」等暗語互相通風報信，巧合的是，警方當天確有查緝行動。檢廉研判，李姓業者事先得到警方通風報信，才會通知同業避風頭。

2官警疑接受性招待

此外，廉政署派出廉政查緝隊長期跟監吳姓分隊長及林員的過程中，發現他們經常出入三重地區的聲色場所，不排除他們接受業者招待喝花酒甚至性招待。

檢廉昨大規模搜索，除在移民署吳姓分隊長辦公桌上，查扣部分文件及電腦資料，另在搜索汽車旅館時，發現多名正與客人進行性交易的大陸女子，衣冠不整的陸女嚇得花容失色，檢廉指示女子穿好衣服後，帶回偵訊，同時查扣了涉嫌人手機及大批帳冊資料及三重分局中興橋派出所查緝色情紀錄進行勾稽比對。

賣淫女被逮 花容失色

據了解，吳姓分隊長原為外事警察，10多年前移民署成立後，轉調至北市專勤隊服務，從事外籍人士人口販運、逾期居留及妨害風化等案件，平時表現正常，與同事互動也無特別之處，吳遭帶走後，北市專勤隊昨天一片低氣壓，瀰漫不尋常的氣氛。

(中國時報)