８罪狀控侵產 輔大校長將速提證據

2018年08月02日 04:10 中國時報 李侑珊 、 林志成 、吳岳修、 陳俊雄 ／綜合報導 、吳岳修、／綜合報導

輔仁大學前稽核室主任靳宗立日前向教育部通報，指控輔大校長江漢聲在籌設與管理輔大醫院、輔大診所時侵占校產，並將通報信發給全校教職員，江漢聲昨強調並無涉違法情事，面對不實指控，將依法律程序處理，並將在學校網站公布證據。

前輔大學生會長陶漢、前學生議會議長劉勇廷則將在今日上午前往新北地檢署告發江漢聲。

教育部高教司長朱俊彰說，昨尚未收到靳寄來的檢舉文件；對於私校財務狀況的檢舉，教育部將依《私校法》規定處理，如果最後證實是學校違法，可能扣減獎補助款或減少招生名額；若違法的是董事會，則可能對其罰款處分。

靳宗立7月31日卸職當天，除寄送17頁的通報書給教育部，更針對輔大教職員發出8頁精簡版報告，指控江漢聲將輔大行政會議決議成立的「輔大附設診所」（原醫務室），擅自改為以人頭方式經營，更利用校長職權，身兼輔大診所管理委員會及輔仁大學附設醫院經營管理委員會主委，規避校務會議及董事會的審議與監督。

靳指控江漢聲籌設輔大診所違反政府法規及輔大行政會議決議、指示輔大診所帳務造假以逃漏稅、輔大醫學院巧立名目補助輔大診所250萬元、同意輔大診所變更與輔大租約條件、輔大附設醫院計畫變更及追加預算未經校務會議審議8項違法事宜，皆對校方財務造成損害。

江漢聲昨對輔大全體教職員發公開信，強調輔大診所、輔大醫院、輔大所成立的校內企業，均經校內相關層級會議通過，並經衛生局、新北市政府、內政部、教育部等核准，一切都有案可查、有會議記錄。任何人有疑義，校方可提供資料查證。

江也指出，輔大醫院是在他擔任副校長期間開始籌設，招標都有紀錄，並無涉及違法情事，他與校院主管也都沒有擔任董事，更非由他的親母舅承攬建案；對於靳郵件中的細節，校方將委請專家和學校負責單位說明回應，並於最短時間將公文證據公布。

輔大學生會表示，現階段江、靳雙方仍然各執一詞，學生會強烈要求學校須公開相關資訊，不論調查結果如何，都須秉公處理、依法解決，給全校學生及教職員工一個清楚合理的交代。

(中國時報)