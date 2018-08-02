新聞透視－摸透辦案流程 不肖官員上下其手

2018年08月02日 04:10 中國時報 張孝義

移民署台北市專勤隊吳姓分隊長、三重警分局林姓員警遭檢舉涉嫌包庇應召站，被檢廉約談，使得本來單純處理外籍人士居留權的移民署蒙上陰影，不過，由於檢警偵辦外籍女子應召站案件，常會找移民署配合，卻給了移民署不肖官員可以上下其手的機會。

以往應召站多數是「在地」的賣淫女子，案情相對單純，不過，自從台灣推動「新南向」政策，外籍人士來台人數增加，相對來台賺皮肉錢機會的外籍女子人數也多了，從過去豔名遠播的「金絲貓」，到沒有語言障礙的「大陸妹」，加上現在因南向政策吸引來的泰國等東南亞賣淫女，檢警找移民署配合辦案的機會越來越頻繁。

據了解，檢警盯上應召站，會由移民署配合清查是否有外籍賣淫女子，一旦發動大規模查緝，也會要求移民署比對核實被查獲賣淫女的國籍，以及是否在台逾期居留。

就是有了這個查核比對的程序，讓移民署可以事先得知檢警的偵查步驟，應召業者也相當清楚檢警的辦案流程，移民署官員也成了應召業者打關係的巴結對象，喝花酒、送金錢的誘惑不斷，不肖公務員把持不住，就通風報信讓應召業者事先躲避。

部分移民署不肖官員，看準了應召業的暴利，收容逾期居留外籍賣淫女子的機會，得知上游應召業者，與經常配合的員警組成共犯結構，直接接觸應召業者形成三方利益共同體。

基本上與應召業者沾上關係的移民署公務員層級都不高，主要原因是「不怕官、只怕管」，應召業者也知道巴結移民署高官的用處，不如實際執行業務的基層主管，所以專勤隊等配合辦案單位的基層與小主管，就成了應召業者拉攏的對象。

(中國時報)