父雙手顫抖 抱愛女遺體上岸

烏來戲水失蹤的6歲女童，遺體於1日上午已被搜救人員尋獲，女童的父親悲傷抱著女兒，場面令人鼻酸。（王揚傑翻攝）

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中國時報
／新北報導

新北市烏來區福山里2名女童7月29日到溪流戲水時，意外遭溪水沖走，7歲表姊幸運獲救，6歲表妹則不幸失蹤。歷經4天的搜索，搜救人員昨上午在事發處下游14公里的大石下尋獲女童遺體，女童爸爸在父親節前夕痛失愛女，強忍悲傷，用顫抖的雙手緊抱著女兒冰冷的身軀上岸。

事發當日下午1時許，烏來福山里簡姓小表姊妹自行到卡拉模基橋下的溪流戲水，不慎遭湍急的溪水沖走，7歲表姊驚嚇大聲呼救，引起附近居民注意，有人立即拔腿追趕正隨波浮沉的兩姊妹，另有人則緊急向119求援。

在當地民眾和派出所員警不斷追趕下，7歲表姊幸運被救起，但6歲表妹瞬間消失在眾人視線外。救難人員趕抵後，與當地民眾整日搜尋，數名釣客也指稱疑見女童流經，無奈天色漸暗，當日無功而返。

隔日雞鳴，救難人員立即下水搜尋，搜救行動持續不斷，直至1日上午11時許，搜救人員終於在事發處下游約14公里的大石下，尋獲夾在石縫間女童遺體。

救難人員以繩索固定女童，女童父母焦急在岸邊等待，女童被拖運上岸後，父母急忙上前，確認是自己的愛女，眼淚當場潰堤。女童父親從救難人員手中接過愛女遺體，強忍心中悲痛致雙手微微顫抖，旁人見狀也不禁紅了雙眼。

警方表示，簡姓表姊妹均是福山里當地居民，案發時家中只有阿嬤在家，表姊妹因天氣酷熱，中午趁阿嬤不注意時，2人偷偷跑到溪邊戲水，但因溪水湍急，不幸發生意外。

據了解，簡家兄妹各自生有1女，即是這對小表姊妹，由於家境並不富裕，假日大人仍需外出工作，兩姊妹平時就交由阿公阿嬤照顧，但阿公前陣子才剛過世，如今又緊接著發生此一憾事，境遇令人鼻酸

新北市消防局呼籲，暑假期間又逢近日高溫酷暑，家長應叮嚀家中孩童勿至溪邊戲水，並應到有救生員看守的游泳池戲水，避免意外發生。

(中國時報)

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