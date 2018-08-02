盜蓋兄印章 美麗華接班人判刑4月

2018年08月02日 04:10 中國時報 王己由 ／台北報導 ／台北報導

美麗華集團創辦人黃杏中過世後，爆發家族爭產內鬥，日前更波及美麗華影城一度停業，黃家大哥黃世昌不滿擔任美麗華百樂園總經理的弟弟黃世杰與妹妹黃秋香，涉嫌盜蓋他印章，自訴2人涉嫌侵占、偽造文書等罪，台北地院昨依偽造文書罪判黃世杰徒刑4月，可易科罰金；黃秋香則獲判無罪。本案可上訴。

擁有美麗華百樂園、影城、高爾夫球場等上千億事業的美麗華集團，創辦人黃杏中2015年11月4日過世後，由二兒子黃世杰接班，長子黃世昌因此與弟妹間爆發多起官司。

黃世昌認為，與父親同住的弟弟黃世杰，在父親過世後，將原始股東為父親和四兄妹的杰昌公司，父親名下的5萬股股權，由黃秋香指示不知情的杰昌陳姓女會計，移轉到黃秋香名下，前年自訴弟弟黃世杰、妹妹黃秋香涉嫌侵占。

黃世昌另還自訴弟弟黃世杰，2014年將父親掌控的杰昌公司，未經他同意，指示陳姓女會計，盜用他的印章，蓋在「股東債權居次同意書」上，向新光銀行南東分行申請短期貸款5億元，涉犯偽造文書罪嫌。

北院審理時，黃世杰表示都是依父親遺囑執行，並強調貸款已清償，對哥哥沒任何損失；黃秋香也否認犯罪。合議庭認為，杰昌5萬股股權移轉部分，黃秋香和黃世杰主觀上，確實都認為是依黃杏中生前代筆遺囑的內容執行，並未違反遺囑規定的遺產分配秩序，未涉不法，2人不成立侵占罪。

黃世杰盜用哥哥印章辦理貸款，確實觸犯偽造文書罪，但考量已全部還清，犯罪情節輕微，輕判4月徒刑，可易科罰金12萬元。

(中國時報)