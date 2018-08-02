基市府爆氣 痛批階級霸凌

林右昌表示，基隆的智慧教育領域比雙北的進度更超前，希望大家對基隆教育水準要有信心。（張穎齊攝）

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中國時報
╱基隆報導

台北市教育局長曾燦金7月31日一句「希望新北、桃園、基隆教育辦好一點，把孩子吸回去」，引發基隆市政府、教師、家長從上至下強烈反彈，教育處長陳素芬更痛批「這是階級霸凌！曾局長一句話抹煞基隆市1000多位教育工作者努力，市府表達嚴正抗議，希望他收回發言！」

基隆表達嚴正抗議

「基隆表達嚴正的抗議！」陳素芬表示，曾燦金沒有實際了解實務情形，就做出不當發言，這句話已經抹煞了基隆市1000多位教育工作者的努力，希望北市府收回發言，還給基隆市教師應有的公道。

陳素芬說，基隆市從2015年至今，小學新生設籍人數就有2600多人，基隆在地就學比率超過100％，甚至有從雙北來基隆就學的學童；且基隆教育預算也都超過35％，辦學是有口皆碑的，曾燦金身為首都教育局長發言要更審慎，否則會傷到大家情感。

北市得了便宜賣乖

「北市是得了便宜又賣乖！」基隆市私立二信高中教務主任劉俊濰痛批，曾燦金站在教育局長的高度，講這句話卻沒有深思，北市是面臨最嚴重少子化的城市，手上雖握有龐大資源，但近幾年學生缺額達8、9000人，是靠吸收外縣市條件好的學生來補缺，好處全都拿走，竟還說出這樣不得體的話。

「北市也有不少學子越區就讀，難道也要說北市沒認真辦好教育嗎？」基隆市林姓媽媽直言，許多家長可能因為工作地點接送孩子方便等種種因素，而讓孩子越區就讀，但不一定就代表原來學區的教育辦得不好，曾燦金講出這種話有失公允。

基隆市長林右昌更強調，基隆市這3年多來軟硬體設計已有長足的進步，特別在智慧教育的領域，有些地方比雙北的進度更超前，他也喊話，對基隆教育水準有信心，鼓勵優秀學子留在基隆就讀，相信會有非常好的成果。

(中國時報)

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