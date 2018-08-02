眼鏡行設驗光所 不到1成

2018年08月02日 04:10 中國時報 葉書宏 ／新北報導 ／新北報導

《驗光人員法》上路2年，規範眼鏡行若要從事驗光業務，須轉型為合格的驗光所，至今年5月，新北市僅有91間合格的驗光所，法令施行前開業的眼鏡行有10年輔導期，但新開業的眼鏡行只要從事驗光業務就屬「違法」，新北市府今年已接獲5起檢舉案。

違法驗光 接獲5起檢舉

新北市驗光師公會統計，全市登記執業的驗光人員共388人，其中包含驗光師191人、驗光生197人，僅有91間合格的驗光所，全市登記立案的眼鏡行破千間，合格比率不到1成。

新北市府衛生局醫事管理科長楊時豪表示，在《驗光人員法》施行前登記的眼鏡行，若從事驗光業務10年內免罰，但在法令施行後成立的眼鏡行，僅能進行販售眼鏡業務，若擅自幫顧客驗光，可開罰3萬至15萬元罰緩，今年已接獲5起檢舉案。

輔導轉型 市府尚未開罰

楊時豪指出，法令雖上路2年，但第一屆驗光師（生）國家考試去年才登場，合格驗光師全台不到3000人，中央政策仍以輔導為主，5起檢舉案已派員前往稽查，予以勸導、輔導轉型為合格的驗光所，並未開罰。

執行業務 應有獨立空間

新北市驗光師公會副理事長黃群宸指出，公會稽查確實有部分新開眼鏡行違法執行驗光業務，重點在於衛教宣導，許多民眾並不知道新法已上路2年，民眾有配眼鏡需求幾乎都在眼鏡行內驗光，並不太清楚眼鏡行是否為合格驗光所。

黃群宸說，新法規範驗光所應有明顯區隔的獨立作業場所及出入口，總樓地板面積不得小於20平方公尺，不少已考取驗光師資格的眼鏡行，礙於環境空間並未申請，若執行驗光業務同樣屬於違法，呼籲民眾可上網查詢合格驗光所，配鏡驗光才有保障。

(中國時報)