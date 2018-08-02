冒名檢舉難防 1999成報復專線

2018年08月02日 04:10 中國時報 甘嘉雯 ／桃園報導 ／桃園報導

1999檢舉遭冒名使用，桃園市多名議員遭人冒用身分檢舉，市研考會雖指匿名及大量檢舉不受理，但有議員認為，以「窩裡反」條款來看，若沒有匿名誰敢檢舉？認為市府雙重標準。

市府須有審核機制

市議員黃婉如及萬美玲等人，近來都接獲市府回函，指出他們所檢舉案件進度已經進行，不過兩人納悶，這都不是他們處理的案件，懷疑遭人冒用身分檢舉，要求市府必須要有審核機制。

1999熱線提供市政諮詢、陳情申訴、活動訊息、交通資訊及市容查報等24小時服務，今年2月至5月止共計有7萬6074通來電，每月平均進線量約1萬9018通，要求話務人員應答6萬3892通。

分析1999接聽話務內容以市政諮詢占50.83％、陳情占22.18％、電話轉接占20.84％及其他服務占6.15％，邱素芬說，若以陳情部分來看，市民打1999來陳情的案件也超過1萬2000件。

黃婉如說，她沒有向1999檢舉，但卻收到回覆，「這是遭到冒名嗎？」萬美玲也是同樣的情況，冒名案件還要處理嗎？郭麗華議員指出，希望不要讓1999成為報復專線。

驗證身分並不容易

議員表示，第一線話務中心立即判斷是否用假名、假連絡方式檢舉，是否有實務上的困難？話務中心在受理案件前透過電子信箱、手機簡訊或電話回撥等機制，去進行身分驗證並不容易。

舒翠玲說，重大食安事件發生，哪一件不是匿名檢舉？若要具名檢舉，恐怕都查不到問題食品了，這樣的檢舉機制，豈不跟市府的互相矛盾？研考會主委詹賀舜表示，會進行案件的追查，不過匿名或大量檢舉就不受理，會去了解案件的源由。

(中國時報)