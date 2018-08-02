申復東亞青運 引發藍綠互批

2018年08月02日 04:10 中國時報 陳世宗 、 盧金足 ／台中報導 ／台中報導

民進黨團總召李天生於市議會中提案，要求市議會應全力支持市府提出申復，獲得民進黨籍市議員熱烈迴響！

台中市遭取消2019第一屆東亞青年運動會主辦權！台中市議會民進黨團1日舉行記者會並在市議會中提案，要求以市議會名義支持市府提出申復，並呼籲不分黨派參與連署；國民黨團書記長李中說，民進黨團應先收回日前舉辦的2020東京奧運台灣正名連署，並向市民道歉！

藍團要求先收回正名聯署

民進黨團總召李天生說，自2014年台中市爭取到東亞青運後，各項籌備工作都如期如質展開，已投入6億7672萬元，籌備過程中備受東亞奧會肯定；台中市不應因政治原因被剝奪主辦權，亦違反東亞奧會會章明定「推廣東亞地區之奧林匹克運動」的宗旨。

李天生於市議會中提案，要求議會應全力支持市府提出申復，獲得民進黨市議員熱烈迴響。國民黨團卻高舉「自己捅的婁子、自己補」看板；書記長李中痛批，民進黨團在敏感時機舉行正名運動記者會導致東亞青運被取消，實質傷害到運動員參賽權益，應勇於承擔並向運動員道歉。

提案交委員會審查討論

議長林士昌見雙方爭議不休，裁示「列入提案交由委員會進行分組審查討論」。市長林佳龍說，感謝民進黨團提議市府樂觀其成，若能做成議會決議將是民意的展現；最重要是讓運動選手有上場比賽機會，並感謝這段期間國人支持，市府會繼續努力。

針對上周召開東亞青國際記者會後，有關北京行是否有後續進展？林佳龍表示，除台中市政府，中華奧會也有遞出申復書；另體育署也持續協調，會繼續努力，但需要一點時間，一定會把握每個機會，為選手及台中主辦權爭取應有的權利。

(中國時報)