海安路變身美術館 驚奇連連

2018年08月02日 04:10 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

碩大的圓球體懸空漂浮，吸引民眾拍照。（曹婷婷攝）

台南市海安路變身街道美術館！2004年台南市政府推動藝術造街，打響藍晒圖名號，14年後，海安路、中正路再度孕育45座藝術品，昔被視為有礙觀瞻的11座通風塔變身藝術品，透過整點報時、光影、聲音裝置，與民眾互動。

網美打卡 台南生活美學

都發局委託都市藝術工作室籌備近1年的「街道美術館PLUS」，藝術品近日出爐，吸引許多網美拍照打卡。其中，中正路以「城市伸展台」為策展主軸、海安路則為「城市的聲音」，邀請數十組各地優秀藝術家攜手打造這一座街道美術館，將平常在美術館才能看到的藝術，轉變成為屬於民眾、生活的美學經驗。

策展人杜昭賢當年就是將藝術帶入海安路的靈魂人物，她說，上一波改造著重於街牆，這回都發局一開始是鎖定改善通風塔，團隊一直思考，通風塔存在既然是不可逆的事實，要做的就是讓它有存在價值，改善、增加通風塔與街道的連結性。

汲取大笨鐘為概念，11座通風塔經過藝術家巧思，每一座都能化身報時鐘，準點報時，從中午12點到晚上11點，各有不同時段影音律動之外，晚上9點同時上場齊鳴，製造在台南遊賞的新樂趣。

夜夜精采 晚上9點齊鳴

藝術家姚仲涵作品《光電獸》，結合位於海安路與中正路交叉的通風塔，與原台南大學林美吟教授作品《厚禮》新舊交融，收錄街道各種聲音，轉化為音樂聲響與燈光明暗變化，反映環境聲音的存在創作，入夜後，8點及9點聲音轉化精采燈光秀。

都發局長莊德樑表示，海安路現階段景觀工程已完工，期許透過藝術與景觀整合，重現末廣町及五條港人潮，豐富台南人文景觀，街道美術館會以策展為概念，讓街道永保藝術況味。

(中國時報)