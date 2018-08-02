3單位升等加薪 屏縣府將力爭

2018年08月02日 04:10 中國時報 潘建志 ／屏東報導 ／屏東報導

城鄉資源分配嚴重不均，直轄市與非直轄市公務人員職等也有很大差距，造成非六都縣市很難留住人才。7月16日起非六都縣市局處副首長及科長調升職等，警消也同步調整，讓一些原本計畫請調到六都的公務人員打消念頭。

六都與非六都間的公務人員長期存在同工不同等，也不同酬的現象，3年多來屏東縣政府有79人請調，其中71人調往六都或中央單位，磁吸效應讓地方難留住人才，連前縣府人事處長康人方上個月也調往中央部會。

屏東縣府 114人升官

經地方爭取後，7月16日實施《縣市政府職務列等及相對應之警察官職務等階調整建議案》，非直轄市副局處長職等由薦任第9職等調整為薦任第9至簡任第10職等，科長由薦任第8職等調整為薦任第8至9職等，等階相當的縣市政府警察官職務併同調整。

此次屏縣府共有183人需配合調整改派，其中114人官職等調升。縣府人事處長李殷明表示，這次調整縣市與六都相關職等仍有差距，不過已經拉近；副局處長拉近到只差1至2職等，科長則拉近到同職等或只差1職等。

每月增加1036萬支出

最實際的「薪水」調升後每人每月約加薪3000元，之後4年內每年還可增加約1000元；縣府預計每年將增加1036萬元人事費。

不過目前仍有部分二級專責機關首長職務列等未調升，屏東縣有長期照護管理中心、體育發展中心及文化資產保護所3個機關。李殷明表示，3單位的主任或所長都是選派優秀的科長擔任，要比一般科長負更多責任，業務性質更繁雜，此次卻未跟著調整，縣府將繼續向中央爭取調升。

(中國時報)