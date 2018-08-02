柯訪民進黨團 被酸仇恨議會

2018年08月02日 04:10 中國時報 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

台北市長柯文哲上任以來編列史上最高二備金12.5億元，屢遭議員砲轟濫用「小金庫」，今年市府首度自砍成10億元，盼能順利闖關。柯文哲1日赴議會民進黨團尋求支持，雙方在「白綠分手」後，互動變得冷冰冰，黨團總召李慶鋒甚至當面酸柯，不知是「真心誠意」還是來「仇恨議會」？

柯文哲任內連2年通過12.5億元二備金，但執行率均不到6成，屢遭議員質疑浮編，去年再編12.5億元闖關，卻被議會政黨協商砍到9.65億元，讓市府頗沒面子；今年乾脆自己編10億元，盼各黨團別砍太多。不過，議員洪健益會中質疑，去年執行率似乎不高，憑什麼要議員支持10億？

除二備金以外，柯文哲昨列出10項重大政策性預算、優先法案，盼民進黨團支持，由於柯先前曾在演講稱「痛恨與議會協商」；李慶鋒開場就暗諷，不知市長來黨團溝通是真心誠意，還是帶著仇恨議會的心情？無論如何希望溝通是正面的。

另外柯綠分手後，不少網友列舉出「柯黑議員」名單，也讓多名民進黨議員不解，過去3年多黨團從未杯葛過柯市府的政策、預算和法案，只要對市民有利就會支持，希望不要被刻意扭曲或操作。

有別於以往拜會民進黨團總是氣氛熱絡，柯昨收起輕鬆心情，僅簡短說請議員支持預算和法案，隨即交由局處首長說明，全程安靜在一旁聆聽，與綠議員幾乎零互動。會後被問及是否覺得民進黨團殺氣騰騰，他低調說「不會，還好啦。」

(中國時報)