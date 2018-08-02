便利商店賣隱形眼鏡 驗光師憂心

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中國時報
／新北報導

某便利商店近來開始販售與日本同步的彩色日拋隱形眼鏡，網友們直呼，「便利商店什麼都賣，什麼都不奇怪！」由於價格優惠，還吸引網友們相約掃貨，新北市驗光師公會對此憂心，但新北市政府表示，該便利商店有登記藥商許可，並無違法。

隱形眼鏡列為「第二級醫療器材」本規定須有醫師處方才可購買，由於驗光人員法上路，衛福部今年1月公告取消日戴型隱形眼鏡限醫師處方使用規定，可改由驗光師（生）協助，即可購買，日戴型隱形眼鏡包含日拋、月拋、季拋等。

業者在廣告中有加註「選購前應先至眼科或驗光所驗配」，對此，新北市驗光師公會副理事長黃群宸指出，現今規定須經眼科醫師或驗光師（生）檢查，建議合適的度數與規格再行購買，才能維護視力與眼睛的健康。

黃群宸認為，便利商店能夠購買隱形眼鏡，在專業人員眼中是危險的行為，隨著拋棄式隱形眼鏡的普及化，民眾只考慮到方便性，但卻疏忽了配戴隱形眼鏡需要注意的事項非常的多。

他強調，民眾如果自行配戴、盲目挑選，隱形眼鏡配戴並非舒服就是絕對性的沒有問題，很有可能淺藏著傷害眼睛的隱憂，存在著許多未知的風險。

新北市衛生局食品藥物管理科長楊舒秦表示，該便利商店有申請藥商許可，販售隱形眼鏡均屬合法，由於隱形眼鏡屬於醫療器材，上市前都須經過品質抽驗、查核，近來針對市售的隱形眼鏡抽查，均合格，仍呼籲民眾選購前仍先經眼科醫師或驗光師（生）檢查，才能保護靈魂之窗。

(中國時報)

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