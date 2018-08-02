桃市公車服務評鑑 遭疑放水

2018年08月02日 04:10 中國時報 葉臻 ／桃園報導 ／桃園報導

台灣汽車客運業產業工會1日在桃園市政府前集結，抗議桃園市政府的2017年市區公車營運服務品質評鑑放水，漠視客運業者常年來的陋習，讓新竹客運、統聯客運、桃園客運、捷順交通和指南客運等5家客運公司被評定為最高級「優等」，工會也提出4大訴求希望市府能聽從民意改善。

台灣汽車客運業產業工會表示，桃園市政府握有這些公車業者高額營運補貼及營運路線的審核權，卻讓業者用這筆補助費繳來檢罰款，漠視客運業者長年違法的惡習，營造優質客運的假象。

工會表示，桃園客運2016年至今共違法27項次，平均起來幾乎月月違法，但卻能獲得評鑑優等，令人質疑桃園市政府的勞動檢查只是讓業者花錢了事，根本沒有解決問題。

桃園市交通局長劉慶豐表示，公車評鑑是委託第3專業單位秉持公平公正原則進行調查，給予客運業者補貼是為了維護基本民行、提升公車服務品質及鼓勵民眾搭乘大眾運輸，並沒有圖利情事，桃園市長鄭文燦則指示，雖然交通部評鑑辦法沒有納入勞動法令項目，但桃園市可以改變標準，將勞動檢查及違反勞動法令納入評鑑參考。

勞動局則表示，2016年1月1日起至2018年7月22日為止，針對新竹客運、統聯客運、桃園客運、中壢客運、亞通汽車等客運業者，共執行勞動條件檢查77次，平均每月檢查約2.5次，總計裁罰31件，罰鍰530萬元，未來也會與交通局合作不定期進行聯合稽查。

(中國時報)