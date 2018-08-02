桃市公車服務評鑑 遭疑放水

台灣汽車客運業產業工會1日在市政府前集結，抗議市府評鑑漠視客運業者常年來的陋習。（葉臻攝）

友善列印
中國時報
／桃園報導

台灣汽車客運業產業工會1日在桃園市政府前集結，抗議桃園市政府的2017年市區公車營運服務品質評鑑放水，漠視客運業者常年來的陋習，讓新竹客運、統聯客運、桃園客運、捷順交通和指南客運等5家客運公司被評定為最高級「優等」，工會也提出4大訴求希望市府能聽從民意改善。

台灣汽車客運業產業工會表示，桃園市政府握有這些公車業者高額營運補貼及營運路線的審核權，卻讓業者用這筆補助費繳來檢罰款，漠視客運業者長年違法的惡習，營造優質客運的假象。

工會表示，桃園客運2016年至今共違法27項次，平均起來幾乎月月違法，但卻能獲得評鑑優等，令人質疑桃園市政府的勞動檢查只是讓業者花錢了事，根本沒有解決問題。

桃園市交通局長劉慶豐表示，公車評鑑是委託第3專業單位秉持公平公正原則進行調查，給予客運業者補貼是為了維護基本民行、提升公車服務品質及鼓勵民眾搭乘大眾運輸，並沒有圖利情事，桃園市長鄭文燦則指示，雖然交通部評鑑辦法沒有納入勞動法令項目，但桃園市可以改變標準，將勞動檢查及違反勞動法令納入評鑑參考。

勞動局則表示，2016年1月1日起至2018年7月22日為止，針對新竹客運、統聯客運、桃園客運、中壢客運、亞通汽車等客運業者，共執行勞動條件檢查77次，平均每月檢查約2.5次，總計裁罰31件，罰鍰530萬元，未來也會與交通局合作不定期進行聯合稽查。

(中國時報)

便利商店賣隱形眼鏡 驗光師憂心 擴大托育補助 宣導列車先出發

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。