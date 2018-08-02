擴大托育補助 宣導列車先出發

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中國時報
／彰化報導

新育兒、托育補助已上路，但中央公版準公共化契約書尚未下來！彰化縣政府快馬加鞭先宣導，1日舉辦說明會。魏明谷表示，上任後積極爭取全民福利基本法，提倡全民福利不應有城鄉差距；很高興中央聽到地方聲音，減輕財政負擔，一起拚生子、提升國力。

因應這波新政策，縣府緊急駛出宣導列車，等待格式化契約書，作業緩衝期2個月可以追溯；初步統計，彰化縣有37家符合標準托嬰中心和672位合格保母，會有多少加入簽約？社會處表示，尚難估計。

魏明谷說，上任後，推出生育津貼每胎補助3萬元已實施4年，育兒津貼中低及低收入戶每月3000補助到3歲；期望透過生育津貼及擴大育兒津貼提升年輕朋友們生育意願。

社會處表示，家有未滿2歲兒童送托已和政府簽訂準公共化合約的托嬰中心或居家托育人員，每名兒童每月補助6000元（中低收入戶8000元、低收入戶1萬元）。家長或親屬照顧，補助2500元（中低收入戶4000元、低收入戶每月5000元）。

社會處說，0至2歲托育補助完全比照中央，2歲至3歲牽涉縣內以前333政策，配合明年8月起銜接育兒津貼補助新制，改為僅補助滿2歲至未滿3歲低收入戶、中低收入戶家庭，每月補助3000元至明年7月底。

縣府對就讀私立幼兒園的小班學童1年補助1萬，中班學童1年補助1萬，大班學童配合中央政府補助3萬。

(中國時報)

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