全台獨嘉 神鬼傳奇8日起登場

2018年08月02日 04:10 中國時報 張伊珊 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

農曆7月將至，嘉縣文化觀光局已連續6年舉辦「全台獨嘉．神鬼傳奇」活動。今年搭配布袋鎮過溝建德宮「火燈夜巡」，及民雄鄉大士爺廟「大士爺祭」辦理，更首度結合「3D建築光雕投影」，以藝術科技再造歷史現場，將帶給遊客與信徒不一樣的視覺震撼，更藉此行銷嘉縣特有宗教民俗。

1日上午副縣長吳芳銘、縣議員林于玲、文觀局長許有仁、過溝建德宮總幹事陳福地、大士爺廟董事長蔡炳坤，以及嘉縣嚴選伴手禮協會業者等人共同出席記者會，為即將登場「全台獨嘉．神鬼傳奇」的活動揭開序幕，現場更邀請肚皮舞女舞者重新詮釋傳統八家將陣頭，吸引全場目光。

吳芳銘指出，過溝建德宮「火燈夜巡」和民雄大士爺廟「大士爺祭」，是縣內具特色的無形文化資產，不僅祭典形式盛大，且均有超過百年以上歷史，亦成功凝聚在地民眾認同感。他更以日本島根縣出雲大社「神在月」為例，認為建德宮李大王爺和大士爺，於農曆7月特別保障大家平安，兩者有異曲同工之妙，同時規畫周邊活動，讓民眾跳脫傳統，感受神氣活現保平安。

神鬼傳奇首場活動火燈夜巡，8日到10日在建德宮火熱登場，接著28日在民雄鄉市區舉辦迎大士爺創意踩街，31日到9月2日舉辦大士爺文化祭；今年首創結合藝術宗教，呈現「3D光雕投影」，以藝術科技再造歷史現場，將建築物化為穿越時空場景，用光雕投影重現廟宇傳奇，「3D光雕投影」9日及28日晚間8至9點，分別在建德宮、大士爺廟登場。

負責光雕投影的綸創公司創意總監李鎮綸表示，為宣揚在地宗教文化，將以廟宇主體建築作為3D投影主要背景，同時結合立體動畫故事，以逗趣活潑方式，呈現寺廟歷史與祭典由來，且將配合廟方展演活動輪映，時間約為240秒，保證精彩可期，將帶給觀眾不一樣的視覺震撼。

(中國時報)