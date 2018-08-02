邁開大步 台東水資源回收中心開工

2018年08月02日 04:10 中國時報 莊哲權 ／台東報導 ／台東報導

台東縣汙水下水道接管率僅0.6％，家庭廢水幾乎全都排進太平洋，對環境影響甚鉅，正在進行中的汙水下水道工程，分3期建設，總經費高達41.6億元，第1期計畫2014到2021年，其中的水資源回收中心第1期新建工程1日開工，預計2020年4月開始營運，可大幅降低環境汙染。

台東縣政府1日辦理水資源回收中心動工典禮，縣長黃健庭表示，在他上任前台東縣的汙水處理是零，所有家庭廢水直接排放進大海，對環境影響甚鉅，上任後先完成知本溫泉汙水處理系統，讓台東汙水接管率破蛋，目前接管率僅0.6％。

他說，台東市汙水處理系統從2014年啟動，分3期建設，總工程經費41.6億，整個管線48公里，全部完工還要等10幾年，雖然還有很長的時間，但是起碼已啟動。

這次動土的「水資源回收中心」第1期程經費近3億元，配合正進行的管線埋設工程，將來連接到家戶，將汙水集中在回收中心，經過2級處理到符合放流水標準後才排放至海裡，預計2020年4月完工後，可完成台東市2160戶家庭接管。

黃健庭指出，整個工程完工預計接管2萬戶，屆時台東縣汙水處理系統普及率可達25％，雖然未達全國平均標準，但已經跨出一大步，他強調，惟有盡快把汙水地下水道建置起來，才能達成生活品質的維護、環境永續經營，及海洋資源保護。

(中國時報)