邁開大步 台東水資源回收中心開工

台東市水資源回收中心第1期新建工程1日開工，預計2020年4月開始營運，可大幅降低環境汙染。（莊哲權攝）

友善列印
中國時報
／台東報導

台東縣汙水下水道接管率僅0.6％，家庭廢水幾乎全都排進太平洋，對環境影響甚鉅，正在進行中的汙水下水道工程，分3期建設，總經費高達41.6億元，第1期計畫2014到2021年，其中的水資源回收中心第1期新建工程1日開工，預計2020年4月開始營運，可大幅降低環境汙染。

台東縣政府1日辦理水資源回收中心動工典禮，縣長黃健庭表示，在他上任前台東縣的汙水處理是零，所有家庭廢水直接排放進大海，對環境影響甚鉅，上任後先完成知本溫泉汙水處理系統，讓台東汙水接管率破蛋，目前接管率僅0.6％。

他說，台東市汙水處理系統從2014年啟動，分3期建設，總工程經費41.6億，整個管線48公里，全部完工還要等10幾年，雖然還有很長的時間，但是起碼已啟動。

這次動土的「水資源回收中心」第1期程經費近3億元，配合正進行的管線埋設工程，將來連接到家戶，將汙水集中在回收中心，經過2級處理到符合放流水標準後才排放至海裡，預計2020年4月完工後，可完成台東市2160戶家庭接管。

黃健庭指出，整個工程完工預計接管2萬戶，屆時台東縣汙水處理系統普及率可達25％，雖然未達全國平均標準，但已經跨出一大步，他強調，惟有盡快把汙水地下水道建置起來，才能達成生活品質的維護、環境永續經營，及海洋資源保護。

(中國時報)

全台獨嘉 神鬼傳奇8日起登場 柯坦承 市內跨學區就讀更嚴重

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。