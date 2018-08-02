柯坦承 市內跨學區就讀更嚴重

2018年08月02日 04:10 中國時報 張潼 ／台北報導 ／台北報導

北市議員質疑跨縣市就讀學生排擠北市學生權益，教育局長曾燦金答詢時竟說「希望新北、基隆辦好一點，把孩子吸回去」，發言引發基隆、新北不滿，痛批曾「傲慢又充滿階級意識」。市長柯文哲1日出面緩頰，跨縣市就學是事實，且北市內跨學區就讀更嚴重，應該檢討關於明星學校的迷思。

而曾燦金昨被問到是否認為自己失言？他未明確回應，僅跳針強調，會盡力維護台北市就學區學生的學習權益，還說，在北北基桃共同生活圈的各縣市，也要「共好共榮、一起迎向國際」。

北市去年18所額滿國中，共1110位學生不住在台北市，比例達14.8％，部分國中來自外縣市的學生比例，更突破5成，議員質疑北市教育局沒有嚴格清查有無居住事實，影響北市學生權益。曾燦金答覆時表示，台北市教育的確很有競爭力，但他希望新北、基隆教育能不能辦更好，辦強一點把孩子吸回去，讓學生就近就讀。此話一出，新北、基隆市府都重炮反擊。

柯文哲說，他家的學區是中正國中，以前就曾經被寄過戶口。所以，到底明星學校是迷思還是真的有差，有要求教育局做個研究；他也表示，其實市府內部針對超額學校、不足額學校做過分析，但有些校長到不足額學校之後，招生狀況就變好，這代表學校是可以經營的，明星學校的迷思還是應該要解決。

(中國時報)