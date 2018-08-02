八德人口破20萬 將辦野餐慶祝

桃園市八德區突破20萬人後第1位新生兒王藝甯，由爸媽抱著接獲金鎖片和空氣清淨機。（葉臻攝）

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中國時報
／桃園報導

桃園市八德區今年6月人口數突破20萬人，八德區公所為此將在11日下午4點到6點半，於八德埤塘生態公園舉辦萬人野餐趣活動，參加免費但僅限定2000組，每組最多4個人，當天也將會有街頭藝人、樂團等到場表演，歡迎市民一起同歡。

八德區公所為慶祝區內人口數突破20萬人，11日下午4點開始將舉辦萬人野餐趣活動，報名成功就贈送戶外野餐墊，屆時也將提供民眾兌換由獲得世界甜點冠軍的許燕斌特製的主題餐盒，以及發放無線耳機讓民眾體驗首次的戶外電影院，周邊也有美食餐車、創意市集、免費爆米花等，以及陽光樂團、唐野樂團帶來的午後輕音樂。

桃園市長鄭文燦1日現身八德區公所慶祝人口數突破20萬人，聽聞野餐趣活動只限定2000組、1萬人參加，他立刻宣布加碼5000人，希望讓更多人能一同參與，並頒發第20萬位遷入居民許丞逸、突破20萬人後第1位旅居國外返台辦理初設戶籍登記者呂佳霖6000元家樂福禮卷和空氣清淨機，突破20萬人後第1位新生兒王藝甯則獲得金鎖片和空氣清淨機。

八德區公所表示，野餐趣後從6點開始的星光閃耀演唱會活動，則邀請到藝人艾怡良、韋禮安、梁文音、潘裕文等金曲歌王歌后開唱，鄭文燦表示，桃園北區客家會館預計設在八德霄裡，另有斥資8000萬元打造的兒童玩具圖書館，希望帶給八德人更好的生活品質。

(中國時報)

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