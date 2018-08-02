年改衝擊 新校長及退休老師減少

北市教育局長曾燦金（右二）發言惹議，他昨與柯文哲（左二）出席新（含連任、轉任）任校長布達典禮。（北市府提供）

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中國時報
／台北報導

107學年度8月1日正式展開，台北市長柯文哲上任以來，首次親自出席新（含連任、轉任）任校長布達典禮，並發表20多分鐘關於智慧校園、E化學習的政策理念。不過值得注意的是，今年新任校長國中只有7人、國小3人，人數較去年減少，且今年退休教師人數也比去年減少188人；官員表示，年改衝擊是一大原因。

柯文哲昨出席布達暨宣誓典禮時表示，如果可以連任，北市教育的主要政策包括全面E化，藉此縮短台北市內明星學校和弱勢地區的數位落差、學習成績落差，預計未來2年要花接近17億，把校園鋪設光纖網路、提供電子白板和投影機等應體；另外就是雙語教育、國際教育、實驗教育。

雖然這是柯文哲3年半來首次出席典禮，也花20多分鐘說明教育政策擘畫理念，但台下新校長人數，卻是近3年來最少。根據教育局資料，105學年度國中有5位新任校長、國小21位，是1999年實施校長遴選制度以來最多校長退休的1年；106學年度國中新任校長則為4位、國小14位；不過到了今年，國中和國小的新任校長分別只有7位及3位。

教育局人事室主任張耀仁表示，今年退休的校長人數的確比較少，老師部分今年申請退休的人數也比去年少了188人；究其原因，年改新制之下，退休年齡延後是原因之一，但當然也有人考量到家中有子女、房貸還未還完等因素，如果現在退休，所得替代率被大砍、年資越短所得替代率也越低，收入一定受影響，所以才不敢立刻退休。

(中國時報)

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