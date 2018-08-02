礦工醫院董事長 鬧雙包

2018年08月02日 04:10 中國時報 李怡萱／基隆報導

基隆市礦工醫院董事長鬧雙包！礦工醫院董事長梁水龍任期屆滿後，董事會推選李耀南為新董座，但梁期滿後卻遲遲不肯下台，李耀南等10名董事多次向主管機關聲請，依據醫療法將梁停權，衛福部卻遲遲未處理。礦工醫院1日召開董事會，雙方人馬各執一詞，現場火藥味十足。梁水龍強調，自己仍是董事長，要求列席董事照他的規範走。

礦工醫院1951年落成，病患過去幾乎皆是出自礦工世家，爆發經營權糾紛後，衛福部要求礦工醫院1日舉行董事會，完成經營權交接，但會議期間雙方各執一詞，梁水龍態度強硬，要求列席董事、律師尊重自己董事長的身分與會議規範。

李耀南稱，自己是經過合法程序、衛福部認可的正當董事長，目前已寄發律師函予衛福部，要求衛福部給個說法。梁水龍指出，自己從2015年起擔任醫院董事長後，盈餘已連續數年正成長，不希望某些董事因個人利益而造成外界誤解，影響醫院營運，損害院內同仁及醫病權益。董事會最終在梁水龍自行宣布散會後結束。

衛福部表示，為了不影響民眾就醫、員工薪資福利，若礦工醫院在8日之前沒有訂出明確的董事長人選，中央將直接介入，根據醫療財團法人董事選任辦法，組成遴選委員會，協助礦工醫院選出新任董座。

(中國時報)