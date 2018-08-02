盧秀燕、江啟臣 直奔梨山

立委江啟臣（右起）、台中市長參選人盧秀燕、台中市議員參選人王綉滿等人，會勘中橫便道復建進度。（王文吉翻攝）

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中國時報
／台中報導

耗資9.2億元「中橫便道整體安全提升計畫」即將完工！台中市長參選人盧秀燕1日偕同立委江啟臣上山會勘工程進度。盧秀燕針對通行時段、改善沿線電力及通訊等，與地方人士交換意見。江啟臣表示，將爭取後續2年4億元安全強化經費，也將啟動中橫上線復建可行性評估，恢復中橫昔日光榮。

「中橫便道整體安全提升計畫」共設置11處明隧道、4處路基檔土牆、8處邊坡防護及1座鋼橋。盧秀燕感謝江啟臣的爭取，該計畫將於8月底最後1個明隧道完工後完成；她說如何有效連結景點、提供友善交通設備，是未來她當選後的首要工作事項之一。

居民希望未來通行班次由3班改成5班。盧秀燕強調，「安全」是中橫復建最重要部分，中橫復建是長久之計，關於道路評估、梨山地區醫療等議題，考察都會做深入了解跟討論。

江啟臣說，過去3年努力有效提升中橫便道安全，但這不是句點，而往下階段邁進的基石；後續會爭取2年4億元經費，對於易崩塌路段，設置防落石棚、石網、檔土牆及路基保護工程。

江啟臣指出，2014年時任交通部長葉匡時考察時就提出「中橫便道通行中巴」，如今能實現，是有便道安全提升為基礎；但部分路寬狹窄，還有基地台不足，沿線通訊仍有待改善。對此，公路總局說，會全力協調完成。

(中國時報)

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