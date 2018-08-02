環保署長鬆口 老車符標準放心騎

2018年08月02日 04:10 中國時報 呂妍庭 ／嘉市報導 ／嘉市報導

環保署長李應元1日南下嘉義，除針對嘉義縣、市政府淘汰二行程機車的表現給予高度肯定，也就新修正的《空氣汙染防制法》再度澄清，重申環保署現行規畫是針對17年以上老車，採取16年前的4期排放標準做為檢測標準，「老車只要有符合排放標準，都可以放心騎。」

李應元昨帶空保處長蔡鴻德等官員到嘉義市召開聯合記者會，李應元指著天空，說「這片藍天不是憑空而來」，表示嘉市連續兩年二行程車加碼補助汰渙率全國第一，是市長涂醒哲帶著團隊努力拚來的成果，形容涂醒哲憨慢講話，但很會做事，尤其對健康非常重視，且不只嘉市二行程機車累積淘汰率151％，遠超過全國近60％，嘉縣超過100％。

李應元強調，環保署只有查「對健康有影響的烏賊車」，和車子老舊無關，老車只要有符合排放標準，都可以放心騎，除都會地區人口密度達20萬人以上，環保局會加強稽查外，農村地區會加強宣導，用拜託、懇求方式，呼籲民做好定期檢測。

不過，李應元也說，到了冬天空氣品質惡化季節，環保局對空汙排放會用緊急應變辦法來管制。「相關政策不會貿然實施」，環保署亦澄清，新修正《空汙法》並沒有禁用燃油車的規定，僅說將加嚴出廠10年以上車輛在定檢或攔檢時排放標準，並無強迫10年以上老舊機車淘汰，環署支持古董機車具文化保存的意義。

(中國時報)