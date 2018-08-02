台北牛肉麵節 業者翹首復辦

台北牛肉麵犇FUN嘉年華1日公布入圍名單。台北國際牛肉麵節當年因「一次性活動燒錢」被柯文哲停辦，昨天會場有業者直言「那是市長個人短視」。（台北市商業處提供）

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中國時報
／台北報導

台北市有10年歷史的「台北國際牛肉麵節」在台北市長柯文哲上任後，就被柯以「一次性活動燒錢」為由停辦，不過，1日舉辦「台北牛肉麵犇FUN嘉年華」，仍由北市牛肉麵發展交流協會主辦，經費也來自商業處，業者私下更稱之為「小型牛肉麵節」，甚至直言，「一次性活動這是市長個人短視」，產品都需要持續性的曝光才會有加分效果，停辦後好不容易建立起的知名度和熱度都一下子消失。

台北市麵 金字招牌

牛肉麵有台北「市麵」稱號，轄內麵店逾3000家，不僅名店輩出、密度居全台之冠，歷史長達10年的牛肉麵節更已建立金字招牌，不少名店如洪師父、老董都因該活動竄紅，不料2016年柯文哲改以補助經費方式，變相停辦已有高知名度的「台北國際牛肉麵節」，但1日舉辦的活動，仍由北市牛協利用市府補助經費主辦，許多業者都質疑，當初停辦的意義為何？並希望恢復已停辦的「台北國際牛肉麵節」。

市府補助 不限類別

業者表示，雖然停辦期間市府仍有提供補助，但由商圈發起的活動，效益及曝光度遠遠不如官方主辦，且格局從國際降為地方，業者還需要自己赴國外推廣，十分荒謬。

北市牛協理事長鄭正中指出，停辦最大的影響在於熱度退燒，牛肉麵已成了台灣美食代表之一，應加強推廣；阿義師則表示，停辦等同少了一個重要曝光管道，業者需遠赴國外推廣，且得獎後如何維持熱度才是真正的考驗，並非只是市長口中的「一次性活動」這麼簡單而已。

北市商業處副處長江美玲表示，透過此次評比除了可提高知名度，也讓牛肉麵產業揚名海外，提升在國際能見度。至於被問到牛肉麵節停辦，她解釋，每年補助1800萬元給北市商圈、產業部分也提供600萬經費，由於牛肉麵節運作成熟，期盼透過補助方式，針對整體性美食作推廣，而非囿限特定類別。

(中國時報)

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