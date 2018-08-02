萬里蟹納政績 市府斥蘇欺騙

2018年08月02日 04:10 中國時報 陳俊雄 ／新北報導 ／新北報導

民進黨新北市長參選人蘇貞昌日前提及自己在擔任台北縣長時推動萬里蟹、保安宮神明淨港文化祭等政績，讓「萬里蟹」成為選戰焦點，昨日新北市府發言人張其強抨擊老縣長除了騙神明、騙市民外，現在還要騙螃蟹的出生證明，漁業處長汪昭華也出示商標登記資料，證明今日受到歡迎的「萬里蟹」品牌是由市府所申請創立。

原本聲稱推銷「萬里蟹」的蘇貞昌，昨日表示在擔任縣長的時候特別舉辦神明淨港，轟動來推銷「萬里的螃蟹」。他並表示真正關心漁民、真正做事才好，不必去分黨派，更不要抹煞前人的努力。

2012年才打造的品牌

對於「萬里蟹」被老縣長攬功，新北市府發言人張其強「提醒」老縣長，不只「萬里有螃蟹」，萬里蟹這個品牌，其實包括了萬里、金山、石門等地區，是在2012年結合地區漁會、漁民、餐廳業者和所有在地人士，共同努力打造的新北品牌，目前年產值已超過15億。

張其強也抨擊蘇貞昌，除了騙神明、騙市民外，現在還要騙螃蟹的出生證明。

他指出，「品牌」就像產品的出生證明，明明2012年後才有這個品牌，才叫萬里蟹。他也諷刺指出，上個世紀還沒有萬里蟹、老縣長任內根本還沒有這個名稱，不信可問谷歌大神。

螃蟹出生證明也要騙

農業局說明，萬里蟹包括花蟹、三點蟹及石蟳，主要漁場在台灣海峽西北部海域「西北漁港」，秋季是螃蟹品質及產量最好時節，但新北市捕蟹船才是標榜，使用不破壞海底環境友善漁法捕獲到的萬里蟹，以藉此形塑萬里蟹文化，深耕在地人文，轉型新北漁業。

農業局漁業處長汪昭華並亮出經濟部註冊商標，證明品牌是由市府與漁民共同努力，也感謝蘇老縣長一起為萬里漁民行銷「萬里蟹」品牌，萬里蟹的成功，有賴在地產業、漁民及新北市府共同努力，有漁民鄉親的加持，長長久久。

(中國時報)