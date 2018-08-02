徐定禎承諾 當選恢復原民處

2018年08月02日 04:10 中國時報 陳慶居 ／苗栗報導 何冠嫻、／苗栗報導

苗栗縣長參選人徐定禎，1日原住民族日發表相關政見，徐承諾除了要恢復原住民行政處，還要提升資源分配，與提高原住民族的相關預算至4億，以求原住民族的永續發展。然而苗栗縣政府祕書長陳斌山直言，這種邏輯未免太奇怪。

提高原民相關預算至4億

徐定禎找來苗栗泰雅、阿美族等長老站台，並發表原住民族的相關政見，徐定禎表示，除要恢復原住民族行政處外，還要將原住民族的整體預算從2.4億提升至4億，另外還要推動原住民族發展及保障自治條例，他盼能以法律保障原住民族的權益。

對於徐定禎欲將原住民族事務中心拉回一級單位的決心，苗栗縣政府祕書長陳斌山指出，依人口數，縣府僅能編制21個一級局處，當時考量限制，與對原住民族的照顧，已將既有的勞動及社會資源處更名為「社會處」，並成立「勞工及青年發展處」，將「原住民族行政處」調整為「原住民族事務中心」。

縣府：人力預算有增無減

徐定禎表示，恢復原民處是為讓原住民能與其他局處有效調節原民事務，並暢通其公務員的升遷管道。

對此，陳斌山說明，苗栗縣長徐耀昌對原民中心仍以一級單位看待，且由原住民擔任中心主任，並直接承縣長之命出席議會，對於相關人力數量、預算，陳斌山強調只有增加沒有減少。

此外，徐定禎表示，原住民人口占苗栗總人數的2％，因此未來將把原住民族相關預算從2.4億提高到4億，才符合公平原則。但陳斌山說，縣府施政不能單以族群人口來換算與分配預算，他表示「這種邏輯未免太奇怪」。

(中國時報)