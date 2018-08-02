中市議長林士昌退出選舉 長子接棒

台中市議長林士昌（左）宣布將把問政薪火交棒給他的大兒子林孟令（右）傳承！（陳世宗翻攝）

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中國時報
／台中報導

台中市議會1日召開定期大會，議長林士昌除發布「給鄉親的一封信」外；正式宣布不再角逐2018年9合1台中市議員選戰，將交棒給他的大兒子林孟令傳承薪火。林士昌說，從政25年最大感受，是來自基層被鄉親的需要與肯定；除卸下議長身分，但對鄉親服務不會卸下。

邁入65歲前決定退休

63歲的林士昌從政25年，民國83年從基層做起，擔任龍井鄉代表會主席4年、鄉長8年，副議長7年，台中市議會議長6年。他認為政治是短暫的友誼卻是長久，無論何黨何派有機會做朋友最重要。

林士昌指出，本來這一屆就想要交棒，因身體還很健康可繼續為鄉親服務；即將邁入65歲可退休了，以後換他在服務處帶孫泡茶、服務鄉親；大兒子林孟令25年來，一直在他旁邊服務鄉親；孟令處事比他成熟快速，將服務鄉親任務交給孟令，他很放心。

事母至孝的林士昌，每年大甲媽祖進香回鑾繞經龍井區時，他都抱中風的母親「鑽轎腳」，祈求母親身體健康；母親高齡89歲，他每天早上出門、晚上回家必親躬問候；希望能多陪她老人家，毅然決然將民代一職交棒給兒子。

期許兒子一步一腳印

外傳林孟令當選市議員後，將和現任紅派副議長張清照搭配問鼎下屆正、副議長寶座。林士昌說，「這又不是先說先贏」；他希望兒子紮實做好每件事，一步一腳印慢慢來，有機會可朝這方面努力。

前市長胡志強任內成立食物銀行！林士昌說，他每個月都從薪水中捐出5萬元給該單位；退休後將成立1個教育相關基金會繼續服務社會，提供給弱勢團體及學生相關補助。

(中國時報)

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