張麗善辦座談 李進勇勉校長

107學年度新任國中小校長1日布達後，雲林縣長李進勇（左二）主動和校長們合影且幫忙拉椅子讓校長們上座。（周麗蘭攝）

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中國時報
／雲林報導
國民黨雲林縣長參選人張麗善（左）1日在斗六市受天宮完成巡迴20鄉鎮市座談會，與副手謝淑亞（右）首次合體造勢。（周麗蘭攝）

國民黨雲林縣長參選人張麗善1日在斗六市受天宮旁完成「相挺為雲林」最後一場座談會，500名支持者搖扇「熱」情相挺，她表示走完20鄉鎮最大的感受是，雲林縣還是一個很惜情重義的縣分，鄉親給她無比溫暖，更有信心贏得年底選戰。

張首度合體謝淑亞

張麗善上月宣布與斗六市長謝淑亞搭檔參選，1日在斗六市的座談會首次聯合造勢。謝淑亞表示，若能勝選，張麗善與她是專業的縣長、副縣長，兩個女子是「好上加好」。

張麗善表示，她發現民眾對政治是有感的，20鄉鎮市鄉親給她的大多都是關心、鼓勵，以及肯定她立委任內的表現，相信他們比較得出誰對雲林縣貢獻最多。

此外，張麗善1日拜訪雲林地檢署檢察長鄭鑫宏，希望司法保持中立，不要有針對性只辦藍不辦綠，鄭鑫宏則強調司法是正義最後一道防線，一定會公平公正，不受政治力影響。

李讓座自稱少年

縣長李進勇1日出席107學年度校長布達典禮，勉勵校長們堅持正直的品格、前進的路線、學生優先。印信交接時，石榴國中卸任校長黃昇燦以盤子盛著交接給新任校長梁恩嘉，李進勇提醒不用盤子，開玩笑說「以免看起來是要壓紅包的」，眾人皆大笑。

李進勇主動與校長們合影，還幫忙拉椅子安排座位，他堅持站在校長背後，文安國小校長王冬雅不敢就坐，李進勇再三勸他「你坐，你坐，我少年ㄟ。」

(中國時報)

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