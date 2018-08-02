著族服升旗 高市府原味飄揚

8月1日是原住民族日，高市府原住民事務委員會1日在鳳山行政中心廣場舉辦「原住民族日」升旗活動，鳳山行政中心樓柱也轉換為紀念柱，同仁穿著族服一起宣揚紀念原住民族日的意義。（林雅惠攝）

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中國時報
／高雄報導

8月1日是原住民族日，高市府原住民事務委員會1日在鳳山行政中心廣場舉辦「原住民族日」升旗活動，鳳山行政中心樓柱也轉換為紀念柱，同仁穿著族服一起宣揚紀念原住民族日的意義。

喚醒國人正確認知

高雄市總頭目及許多族人穿著族服出席活動，原民會漢族同仁也穿著原住民族服共慶原民日，來自甲仙區小林部落平埔族大武土龍族也一起同歡歌舞，展現原住民族的團結與活力。

總頭目吳金松見證正名過程，提醒推動原住民族正名運動之不易，族人別忘記早期移居到高雄生活打拚留下的奮鬥精神。現場各原住民族人穿族服、說族語，一起宣揚紀念這特別的日子。

原民會指出，「原住民族日」是紀念1994年8月1日憲法增修將「山胞」正名為「原住民」，行政院於2005年紀念日及節日實施條例草案中，訂每年8月1日為「原住民族日」，以表達政府重視原住民族地位與權益之意義。

原民會主委谷縱表示，原住民族藉由正名運動，找到自己在台灣的地位，並喚醒台灣人對原住民族的正確認知。

系列活動歡迎參與

原住民族日活動即日起展開，8日及15日與空大合辦「原住民族公共議題論壇」、18及19日在捷運中央公園站舉辦「山籟愛玉慶豐收」、25日在高雄國際花卉市場舉辦「阿美族豐年祭活動」，9月2日在大東文化藝術中心辦理「原住民交響樂發表音樂會」等，邀請市民朋友共襄盛舉。

(中國時報)

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