挺以核養綠 國民黨議員籲連署

台北市議員王鴻薇、徐弘庭號召民眾連署「以核養綠」公投，力拚月底前完成30萬份連署書。（張立勳翻攝）

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中國時報
／台北報導

核能與供電安全議題延燒，核能流言終結者黃士修、廖彥朋發起「以核養綠」公投，國民黨台北市議員王鴻薇與徐弘庭1日宣布在服務處設置連署站，即日起更啟動公車廣告及戶外看板宣傳，盼在8月底完成30萬人連署，促使公投成案，一起終結斷電惡夢。

「以核養綠」的綠是指環保的綠，也就是以環境衝擊較小的核能，創造環保空間，黃士修說，立意在為現階段仍不成熟的綠能，打下未來發展基礎，避免大規模開發再生能源，唯有核能與再生能源並用，才是真正的能源轉型國際趨勢。

廖彥朋說，夏季用電量屢創高峰，政府卻還欺騙沒有缺電，甚至直指「以核養綠」是「核電幫的逆襲」， 相當荒謬，他說，倡議行動遭外界長年貼上藍綠對決的標籤，但事實上，用電危機絕不分黨派，是所有人都要面對的問題。

「無關藍綠，是選擇問題！」徐弘庭表示，在綠能尚未發展成熟前，發電只有核能及火力兩種選擇，核能為當前最適當的方式，呼籲民眾加入連署行列，他透過募款，在505、和平幹線、22、20、復興幹線、敦化幹線及中巴7路等15台公車刊登連署廣告，盼民眾能一起加入。

王鴻薇指出，她特地成立宣講團，將前往捷運松山、信義線各站，號召更多市民參與連署，期望月底達成門檻，將30萬份連署書送到中選會成為年底選舉公投題目。

黃士修呼籲各界一起加入連署行列，他說，目前連署超過3萬，離30萬仍有一段距離，但當時從300份到3萬份也沒有花太多時間，尤其反核人士更不應缺席，公投順利成案能讓擁核及反核人士正面對話。

(中國時報)

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