關埔國小教室不足 謝文進轟錯誤政策

2018年08月02日 04:10 中國時報 陳育賢 ／竹市報導 ／竹市報導

新竹市長參選人謝文進昨天召開記者會抨擊市府的教育政策，炮轟市府在寸土寸金、每坪土地逾60萬元的關埔地區，竟只蓋2層樓如農舍的校舍，導致教室不足、學生無法就近入學，嚴重浪費土地資源，根本是錯誤政策。

市長林智堅辦公室主任張哲修表示，都市計畫並無關埔3期存在，對於近年關埔地區人口及學童數成長，市府已啟動研究案，整體評估未來關埔地區衍生戶數、學童數及少子化影響，若有必要，可透過都市計畫審慎檢討。

另市府已投入1億8000萬經費，新增關埔國小教室及相關設施設備，明年每年級增加2班，成為每個年級10班，共60班，因應增加學齡人口。此外，關埔國小校舍建築融合自然環境，打造開放空間，受到許多家長期待，希望不要因為個人選舉扭曲事實。

謝文進表示，關埔地區的學生入學的問題，引發許多家長們的討論與恐慌，新設立的關埔國小根本是錯誤的規畫設計，興建總金額超過10億元之多，但竟蓋了個連教室都不夠的學校。

市府規畫在關埔地區這個每坪單價高達60萬元的黃金地段蓋小學，先錯估學生人數，又堅持美學規畫設計，最後蓋了只有兩層樓的「農舍」，最後導致學生無法就近入學的嚴重問題。

謝文進表示，如果他當選市長之後，首先他會立即檢討修訂總量管制辦法，落實真正的居住事實。另，為了補救市府當初蓋錯的關埔國小，他將按實際需求在法定的增建範圍內，來增建關埔國小教室，同時也會在關埔3期都市計畫內，計畫增設1所國中，來補足關埔地區的就學需求。

(中國時報)