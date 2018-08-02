攜手職棒球團 台南宣示反毒

台南市警察局主辦107年暑期保護青少年-青春專案「職棒饗宴-反毒GO」，1日走進台南市立棒球場舉行，俏麗的啦啦隊拿著反毒標語，吸引全場目光。（曹婷婷攝）

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中國時報
／台南報導

台南暑期青春專案就是潮！台南市政府警察局暑期保護青少年青春專案搭上職棒列車，1日在台南市立棒球場舉行「職棒饗宴反毒Go」，警用大型重機繞場與警專實習生旗隊進場，展現反毒氣勢，內政部長徐國勇專程南下，宣示政府反毒決心。

台南市警察局主辦暑期青春專案「職棒饗宴-反毒GO」，昨天傍晚在台南市立棒球場舉行，內政部長徐國勇、警政署長陳家欽、南市代理市長李孟諺、台南地檢署檢察長鄭銘謙及南市警局長黃宗仁共同主持開幕及開球儀式。

開幕儀式結合南市佳里區「吉和堂」兩儀四象陣法演示、警用大型重機繞場與警專實習生旗隊進場表演，展現反毒氣勢。場外則有市警局波麗士犬一字排開，時而賣萌、時而嚴肅，吸睛度爆表。

徐國勇表示，依國發員會2018年第2季民意調查，民眾對政府反毒作為整體滿意度達69％，顯示打擊毒品成效獲多數民眾正面肯定。他提到，棒球是國球，代表團隊合作及永不放棄精神，這與政府長期致力反毒工作是相同的，希望藉由反毒宣導，讓反毒理念傳遞全國，共同創造無毒社會。

台南市警察局長黃宗仁表示，因應新興毒品與新型態販毒，行政院去年提出「新世代反毒策略」，南市警與統一獅球團合作舉辦暑期反毒職棒活動，邀青少年觀看職棒比賽，擴大反毒宣導成效。

(中國時報)

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