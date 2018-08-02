逼3少女拍不雅照 男判7年5月

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中國時報
／高雄報導

屏東王姓男子2年前起透過Line、微信結識少女，還1人分飾多角，脅迫自拍裸照給他，如不從揚言叫人去堵，3名少女因害怕，只好拍下不雅照或影片回傳，高雄地院依兒少性剝削防制條例判徒刑7年5月，可上訴。

王男於2015年12月以暱稱「陳帥」在Line認識15歲少女，事後要求對方自拍裸照，少女不從即恫稱「我知道妳家在哪、叫人堵妳」等，後來又以「寶寶」、「多多」佯裝少女學姐幫腔，少女於是自拍裸胸照及影片回傳。

食髓知味的王男去年5月間，又以暱稱「乙義乙」在微信結識17歲少女，如法炮製恐嚇對方「我知道妳家地址、要造成妳家或鄰居困擾也不是什麼困難的事」，脅迫少女拍下全身裸照，還有撫摸胸部、下體的影片。

同年7月，王再化名「多多」，在Line對14歲少女罵髒話，還說「我是來警告妳，妳最近不要太囂張、會帶人押走妳處理」、「妳得罪到黑道」等，少女誤以為真得惹上黑道，只好自拍裸胸照與全身赤裸的影片傳給王男。

王男落網時，被扣到大量裸照、影片，辯稱自己有精神疾病，但精神鑑定後，法院認為他懂得利用化名掩飾身分，還會假扮黑道口吻，無法證明他的辨識能力因此下降，審酌他為滿足私慾脅迫少女，3罪合併判刑7年5月。

(中國時報)

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