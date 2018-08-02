新北環狀線 9月全線測試

新北捷運環狀線17列全新電聯車組隊完畢，預計9月開始全線測試。（北市捷運局提供）

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中國時報
／台北報導

捷運環狀線第一階段工程總體施工進度達90％，負責興建的北市捷運局指出，17列全新電聯車以全數運抵新店南機廠，宣告車隊組隊完成。目前環狀線電力系統已完成全線供電，行控中心也建置完成，已可初期監控電聯車進行自動駕駛，預計9月開始全線測試。

捷運局表示，環狀線第一階段共採購17列電聯車，其中原型車和第2列車由義大利原廠製造，其餘15列電聯車則採工業合作方式，由國內電聯車製造廠台灣車輛公司進行組裝。

原型車2016年底從義大利海運來台後，開始本地量產組裝，最後一列車已在7月完成製造，並通過廠測出廠，17列車全數交車，讓環狀線邁入下一個重要里程碑。

捷運局說，環狀線電聯車去年12月5日由新店南機廠進入主線後，即展開一系列測試，包括最大載客荷重下加速到最大營運速度80公里/小時，和路線最大坡度5.1％的加減速度性能測試等，結果均合格；號誌系統動態測試也進展到無人駕駛的高速自動模式。

目前各車站主要機電設備大致安裝完成，7月14日已完成全線第三軌供電，提供列車運行測試，單一列車已可由行控中心在特定區域進行自動駕駛模式運行，並依程序逐段進行路線測試，預計9月間開始全程貫通進行全線測試，希望順利進入試運轉，早日達成通車目標。

(中國時報)

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