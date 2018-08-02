泰山同興公園 浪漫滿分

2018年08月02日 04:10 中國時報 吳岳修／新北報導

新北市同興公園過去排水差、設備舊，常遭民眾詬病，泰山區公所重新整修為「香草公園」，種滿萬壽菊、鼠尾草與甜菊等香草植物，公園煥然一新，撲鼻芬芳，日前又在公園內增設LED星光走廊，夜晚散步時沐浴在芬芳空氣與炫麗彩光下，浪漫氣氛爆表，已成為當地情侶約會熱門景點。

同興公園位處泰山區十八甲重劃區內，占地1600多坪，是市府在十多年前都市計劃更新時，配合重劃區而建立，但當時規劃粗糙，步道鋪設過低，且排水設計不良，只要一下大雨就淹水，公園內滿是小水坑，讓里民抱怨連連。

2016年在里長詹明德爭取下，新北市府與泰山區公所編列800萬元預算大力整修，將園內人行步道翻修墊高，重鋪排水管道，區公所更是別出心栽將公園定調為「香草示範公園」，規劃種滿萬壽菊、鼠尾草與甜菊等各式香草植物，由里民當志工自主照顧，盛開時公園撲鼻芬芳，令人心曠神怡。

里長詹明德今年7月間，在市議員宋明宗配合款補助下，在公園內新闢一條用LED燈裝置而成的愛心星光走廊，長約33公尺，夜晚開啟時，炫麗的紅藍彩光宛如在公園內編織成一條長長的彩虹，走在廊下氣氛十足，空氣中偶爾飄來淡淡的香草香味，浪漫氛圍破表。

此外，同興公園一隅還找來繪畫大師，描繪了瀑布從懸崖噴流而出的3D立體彩繪造景，站在設計好的定點上拍照，照片中的人物彷彿身處懸崖瀑布裡，臨場感十足，相當有趣。

(中國時報)