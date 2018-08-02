不怕負面攻擊 陳學聖堅持選到底

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中國時報
呂筱蟬／桃園報導

國民黨桃園市長參選人陳學聖1日參加網路聊天室專訪，提及討論熱烈的存在感與高腰褲，他說文化都是創意的發想，不介意如此的負面文宣，也更能吸引到年輕人關注，他還加碼爆料自己堅持穿白襪，只要做自己就好不會介意外界的看法。

陳學聖分享從政歷程中，也說自己的成長背景都在台北，因緣際會來到桃園當了文化局長，後來也選上立委並連任，這次要代表國民黨選桃園市長，他更坦言在桃園選好像沒人在乎，甚至地方派系有人想把他換掉，但之後也得到花蓮縣長傅崐萁的支持，所以會更堅持走在這條路上，絕不放棄。

談到桃園市目前的現況，陳學聖說，桃園市人口平均年齡僅37歲，對於民眾的居住安全絕對不打折扣，上任後一定落實公共安全檢查，自己是一位做實事而非做公關的市長。關於市府所有的預算花費絕對都是花在刀口上，為了讓年輕人敢生小孩，陳學聖表示要讓政府作年輕人的靠山，例如中央新推的托育政策，若桃園原有更好，就應擇優適用。

陳學聖也提到，桃園市在國家定位安排上，絕對有資格作為副首都，未來的桃園市長必須擁有比現在更高的格局，他有信心也有能力絕對做得到，用智慧、人文、科技來翻轉桃園市。

最後在網友快問快答中，陳學聖也給了年輕人承諾，將來他的市府團隊每一個局處都會任用至少兩位30歲以下的年輕人，透過年輕人的力量和創意，一起建構桃園市更美好的未來。

(中國時報)

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