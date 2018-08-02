野地童樂會 都市孩子體驗大自然

2018年08月02日 04:10 中國時報 李其樺 ／台南報導 ／台南報導

補習班業者鍾明佐今年在善化東勢宅開辦「佐野村」，帶領學童在田野學習炊事、搭茅草屋、製作竹竿槍，全部就地取材，希望能讓更多都市的孩子接觸大自然，體驗不一樣的童年。

鍾明佐表示，小時候住家附近都是稻田，每天都和同學在田野間玩耍、抓蟲子，童年回憶多彩多姿。現在大多數孩子每天上下學，晚上補習，父母平日工作繁忙，只有周末偶爾帶孩子去逛百貨公司和賣場，孩子若沒出門，就與平板電腦和手機為伴，鮮少有戶外活動的機會。

「為什麼不讓孩子盡情玩耍呢？」緣自於這樣的想法，鍾明佐在善化東勢宅附近找到一塊土地，把想法付諸行動，今年7月正式開辦「佐野村」，帶領小朋友進行各項野外活動。

鍾明佐認為，過度的保護對孩子成長沒有幫助，因此規定只要在佐野村，任何東西都要自己動手做，不論是高腳屋、茅草屋和鞦韆，全都由鍾明佐帶領小朋友一起製作。

數十名孩童不分男女，在佐野村盡情奔跑、盪鞦韆，在高腳屋爬上爬下，有的孩子拿起手工製作的竹竿槍、木劍，彼此互相揮擊，鍾明佐也像個「大孩子」加入其中，即使弄得全身髒兮兮也不在乎，笑聲洋溢整個田野。

鍾明佐表示，不少家長願意帶孩子來參加活動，每年的寒暑假將持續開班，讓更多都市的孩子盡情玩耍享受童年。

(中國時報)