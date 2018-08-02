野地童樂會 都市孩子體驗大自然

補教業者在善化東勢宅一片土地上，帶領都市孩童體驗大自然，數十名孩童拿起手工製作的竹竿槍、木劍玩起「戰爭遊戲」。（李其樺攝）

友善列印
中國時報
／台南報導

補習班業者鍾明佐今年在善化東勢宅開辦「佐野村」，帶領學童在田野學習炊事、搭茅草屋、製作竹竿槍，全部就地取材，希望能讓更多都市的孩子接觸大自然，體驗不一樣的童年。

鍾明佐表示，小時候住家附近都是稻田，每天都和同學在田野間玩耍、抓蟲子，童年回憶多彩多姿。現在大多數孩子每天上下學，晚上補習，父母平日工作繁忙，只有周末偶爾帶孩子去逛百貨公司和賣場，孩子若沒出門，就與平板電腦和手機為伴，鮮少有戶外活動的機會。

「為什麼不讓孩子盡情玩耍呢？」緣自於這樣的想法，鍾明佐在善化東勢宅附近找到一塊土地，把想法付諸行動，今年7月正式開辦「佐野村」，帶領小朋友進行各項野外活動。

鍾明佐認為，過度的保護對孩子成長沒有幫助，因此規定只要在佐野村，任何東西都要自己動手做，不論是高腳屋、茅草屋和鞦韆，全都由鍾明佐帶領小朋友一起製作。

數十名孩童不分男女，在佐野村盡情奔跑、盪鞦韆，在高腳屋爬上爬下，有的孩子拿起手工製作的竹竿槍、木劍，彼此互相揮擊，鍾明佐也像個「大孩子」加入其中，即使弄得全身髒兮兮也不在乎，笑聲洋溢整個田野。

鍾明佐表示，不少家長願意帶孩子來參加活動，每年的寒暑假將持續開班，讓更多都市的孩子盡情玩耍享受童年。

(中國時報)

選舉搭花博熱 虎爸胖卡吸睛 踩街聆樂迎曙光 嗨翻台東

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。