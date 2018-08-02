踩街聆樂迎曙光 嗨翻台東

活力山海嘉年華聯合踩街將於4日下午啟動，森巴女郎為活動熱身 。（莊哲權攝）

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中國時報
／台東報導

台東本周假日活動滿檔，高山舞集推出活力山海嘉年華踩街，4日下午4點在森巴鼓及森巴女郎帶領下，感受台東熱情夏天；3、4日下午在森林公園有原住民音樂節；而最受歡迎的熱氣球嘉年華，4日清晨在太麻里海邊舉辦日出光雕音樂會，本周周休2日遊客會很忙。

由台灣高山舞集文化藝術服務團、台東家扶中心，及Art-Life Studio合作持續推動第3年的文化藝術盛會聯合踩街遊行，將於4日下午4點起在台東市新生公園啟動。

高山舞集團長洪慶誠指出，今年踩街以以卑南族「花環」為主題製作藝術花車，大武及成功區分別以排灣族陶壺及阿美族文化的旗魚作創作特色大偶，還有富邦人壽再配合各社區隊鼓樂饗舞動，邀請民眾與森巴鼓及森巴女郎一起歡樂搖擺。

另外，「Taiwan PASIWALI Festival 國際音樂節」將於3、4日下午在台東森林公園舉行，3日下午3時30分至晚間10時，排灣族歌手阿爆、BOXING樂團將上台演出，晚間由排灣族Matzka壓軸；4日下午2時至晚間10時，金曲歌王陳建年將獻唱。天生歌姬 A-Lin擔綱壓軸演出。

而最受歡迎的熱氣球嘉年華，除了鹿野高台以外，6日清晨4:30在太麻里曙光園區有日出光雕音樂會，歡迎大家跟著熱氣球迎曙光，一起High翻台東。

(中國時報)

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