反應卡卡傷選情 林姿妙忙滅火

2018年08月02日 04:10 中國時報 李忠一 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

國民黨宜蘭縣長參選人、羅東鎮長林姿妙日前在藝穗節活動，受訪時答不出問題，畫面在網路瘋傳，林被批一再跳針，對選情造成影響，林姿妙透過臉書滅火，坦言這事件讓她「上了一課」，林姿妙在臉書解釋，真的回應得不好，但不願意因發言不周，造成創作者與廠商產生誤會，才會再三斟酌、思考，無奈這份善意被有心人加工、利用。

羅東藝穗節因設計主視覺授權引發爭議，林姿妙在日前遊行時面對主視覺授權爭議問題，約30秒受訪畫面中，林姿妙一句都答不上來，畫面在網路瘋傳後，還有人加上字幕，並加註「姿妙鎮長您累了嗎？」

影片在網路瘋傳後，網友批評林姿妙「連講個話都有問題」，質疑又該如何當縣長？林姿妙在藝穗節落幕後，透過臉書回應，坦言網路的轉發速度很厲害，動員力量是團隊要學習。

林姿妙臉書說，希望選戰是一個有溫度的競技場，有別於以前的選舉，累積溫度的感動，她不要宜蘭因為選舉成為殺戮戰場，雖然會有人攻擊她不善於巧言辭令，但她的初心不會動搖，會持續用行動來證明。

綠營人士則指出，林姿妙臨機應變能力不足是預料之內，加上行程多、幕僚不足，回答不出問題不讓人意外，目前民進黨參選人陳歐珀民調上仍落後林姿妙，這起事件對林姿妙的選情「絕對是扣分！」不過影響程度仍待觀察。

(中國時報)