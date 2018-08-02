友善母嬰 竹市15處哺集乳室特優

2018年08月02日 04:10 中國時報 陳育賢 ／竹市報導 ／竹市報導

為提升友善哺集乳環境，新竹市政府推動「哺集乳室認證」，鼓勵公共場所、機關、企業設置哺集乳室並參與認證，2018年計有35處場所通過認證，其中15處場所還獲選為特優，衛生局1日響應國際母乳周，並頒獎予特優哺集乳室設置單位。

衛生局代理局長楊清媚表示，依據2016年國民健康署全國哺育率調查研究報告顯示，「使用哺集乳室」為持續哺餵母乳的主要影響因子，市府因而推動親善哺集乳室認證，並鼓勵企業、公共場所、大眾用行動支持母乳哺育，讓媽媽安心工作，寶貝健康成長。

2017年度參與通過此認證家數共有51處，其中特優認證26處（認證有效期限至2020年），今年則有35處單位獲認證，其中通過特優認證有15處。截至目前，新竹市哺集乳室已有7成單位通過認證。

楊清媚表示，新竹市目前共設置了121處哺集乳室，而新竹市產婦產後1至6個月的總母乳率平均為79.4％，高於全國的75.8％，這也顯示母乳哺育環境設置的重要性。

「親善哺集乳室認證」評核內容有4大項目，包括場所哺集乳室位置標示、設置環境、內部設備及親善關懷。

另為提供哺乳媽媽更好的支持系統，市府也設有母乳諮詢專線03-5353975、以及「友善新竹哺乳室APP」，民眾可查詢市區內哺乳室地圖資訊。

(中國時報)