朴子市長選情增溫 釀3搶1局面

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中國時報
／嘉縣報導

嘉縣朴子市長選情持續加溫，目前人選除已獲民進黨提名參選的朴子市民代表會主席黃基全，與嘉縣朴子分局警友辦事處副主任黃福卿外，近日地方傳言，現任市民代表吳品叡也有意投入選戰，恐將形成3搶1局面，最後將由誰勝出，值得關注。

吳品叡坦言，這陣子走訪基層時，確實有不少鄉親勸進，促使她開始認真思考日後走向，透露不排除擴大選民服務，更上一層樓。

儘管雙親皆為國民黨員，但吳品叡強調自己並未入黨，因此沒有任何包袱，未來無論是投入朴子市長或縣議員選舉，均會全力以赴，但目前尚未做最後決定。

頗受外界看好的黃基全表示，目前離候選人登記截止日尚有1個月時間，現在都還說不準，但認為有競爭才有進步，自己則凡事盡力。

黃福卿則坦言，吳品叡若出線恐威脅自己選情，尤其吳的父親曾是國民黨民眾服務站主任，仍有一定的基本盤。不過他強調，以平常心面對，按照既定步調跑行程。

國民黨籍議員李國勝指出，民進黨在嘉縣執政長達17年之久，卻一直停滯不前，儘管吳仍在評估，是否投入市長或縣議員選戰，但他認為，年輕人有意願出來承擔是件好事，尤其吳又有民意作為基礎；至於會否衝擊自己選情，他則「順其自然」，相信自己多年來的服務不輸人，選民有目共睹且自有評斷。

(中國時報)

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