兒童翻轉學習 票選結果出爐

2018年08月02日 04:10 中國時報 譚宇哲 ／新北報導 ／新北報導

新北市立十三行博物館日前舉辦「周三八里日-兒童翻轉學習」參與式預算，票選結果由「八里十三行趣味DIY手作」、「雷切三層抽屜置物櫃DIY」分居第1、2高票獲選，將於8月15日起每周三在十三行博物館及八里國小辦理，免費讓八里區國小學童參加。

十三行表示，「周三八里日-兒童翻轉學習」參與式預算由在地民眾自主提案，日前領先全國首創讓小學生參與投票，從8件提案中選出2個提案執行，最高票的提案為「八里十三行趣味DIY手作」，內容包括考古肥皂雕刻、彩繪原住民柚子臉譜、泡泡黏土柚子名片夾以及竹筍黏土別針DIY。

第2高票則是「雷切三層抽屜置物櫃」，將複雜的木作傢俱製作流程簡化，讓小朋友能輕鬆完成有考古元素的專屬置物櫃、版畫以及馬克杯等成品，從組裝和手作獲得成就感。

館長陳春蘭表示，透過參與式預算除了讓民眾作主，也透過與社區溝通及友善互動，強化博物館在地連結，希望民眾充分利用博物館資源，讓博物館成為男女老少皆樂於親近的學習場域。

「周三八里日-兒童翻轉學習」活動時間為8月15日至11月28日每周三下午1時30分至5時，即日起開放設籍八里區或就讀八里區小學1至6年級學童免費報名，每場次限額25名，額滿為止，報名相關訊息可至十三行博物館官網查詢。

(中國時報)