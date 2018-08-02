東勢鄉長林維戊拚連任 張健福議員換跑道

2018年08月02日 04:10 中國時報 張朝欣 ／雲林報導 ／雲林報導

張健福強調東勢鄉必需改變才能進步。（張朝欣翻攝）

年底雲林縣東勢鄉長選情兩強對決，現任鄉長林維戊尋求連任，遭逢現任縣議員張健福挑戰，林維戊主打安定牌，訴求政績延續；張健福則強調東勢鄉必需改變才能進步。林掌握地方組織，張則有民進黨奧援，勝負在五五波。

林維戊為國民黨員，但3年多前與今年底鄉長選舉均以無黨籍參選，東勢鄉選民結構長期偏向國民黨，加上林維戊整合農會、鄉民代表會、村里長，地方基層實力雄厚，選情穩定。

林維戊認為東勢鄉3年多來所、會和諧，鄉公所與代表會合力推動各項地方基礎建設，致力幼兒與老人的社會關懷，並與長庚醫院雲林分院辦理鄉民健康篩檢，政績必需延續，才能讓鄉民獲得更多的福利。

張健福由民進黨提名參選鄉長，擔任縣議員至今已爭取上億元地方建設經費，其形象清新、行動力強，深獲年輕選民認同，加上民進黨動員輔選，全力要在東勢鄉插上綠旗。

張健福強調他原本規畫繼續競選縣議員，但眼見家鄉3年多來沒有爭取重大建設，鄉民也經常向他反映東勢鄉必須改變才能進步，因此毅然決定轉換跑道投入鄉長選舉，並以「東勢改變」做為競選主軸。

地方人士分析，林維戊屬於穩紮穩打、默默耕耘型，雖不擅長宣傳行銷，但善於固守基本盤；張健福則主打改變現狀，希望成為首任綠色執政的東勢鄉長，配合縣府、中央爭取重大建設。2人實力相當，未到最後一刻勝負難料。

(中國時報)