大數據輔助 搶救高風險家庭

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中國時報
宋原彰／新北報導

新北市政府自2011年起推動「高風險家庭整合型安全網」計畫，耗時7年結合10局處，累積147萬資料，開發出「攜帶型風險計算機」，昨日公開分享吸引包括另5都在內共14縣市政府有關高風險服務單位參加，希望透過科技輔助，減少高風險家庭悲劇的發生。

新北市長朱立倫致詞表示，新北市在2011年成立「高風險家庭整合型安全網」，整合10個局處建置綿密的網絡，服務了11萬7506名高風險兒少家庭，有效保障了87.49％的家庭再度發生危機。

他表示，7年多來市府累積了147萬筆的資料，運用大數據的分析，開發出「攜帶型風險計算機」，希望將這份成果與各縣市實務工作者和專家學者共同交流探討，讓孩子受到更縝密的保護。

新北市社會局長張錦麗表示，新北市是個高度移民的城市，過去有許多隱藏在角落的孩子等待協助，成立整合型安全網跨局處主動出擊清查，通報成長了4.13倍，平均每年有1萬935件，經過整合型服務後，搶救了3萬多個家庭，免於發生兒虐事件。

張錦麗表示，建置資訊管理系統，不單是看到個案，更可以看到整個家庭的風險全貌登打紀錄，以紅、黃、綠燈警示燈號提醒危機的程度，同時透過大數據分析，繪製出高風險家庭的熱點地圖，更找出容易重複發生危機或惡化的風險指標，利用「攜帶型風險計算機」，輔助第一線服務人員縮短進場時間並增加服務密度，及時降低家庭危機。

社會局社工科長劉文湘指出，新北市幾乎每位社工都背負著30至40件個案，在人腦判斷上難免有疏忽，透過行動載具使用風險計算機後，能立即得知個案風險分數，進而提升處理效率，這也是全國首創，從大數據中處理風險家庭的模式。

(中國時報)

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