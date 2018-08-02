新化果菜市場擴遷 打造智能綠能建築

2018年08月02日 04:10 中國時報 鄭雅文 ／台南報導 ／台南報導

原台南市新化果菜市場有現址老舊、市集噪音擾人且無法擴建等問題，市府決定遷建至南175市道旁8公頃土地，並將結合智能、綠能，建置成現代化的蔬果集運中心，預定11月開工，2020年3月啟用。

農業局表示，工程費5.39億元已向中央申請補助獲准，而用地已於4月取得、費用2.8億元，其位於市郊，腹地廣、不易影響周邊生活環境，又鄰近國3、國8及台20線，符合作為果菜市場南北交易和發展需求。

農業局指出，目前新化果菜市場年交易量約5至6萬公噸，金額約10億元，未來遷建的新場預估能提升至一等市場級的8萬公噸以上，交易金額勢必向上攀升。

農業局指出，新址建築設計參考荷蘭等綠能建築，並結合資訊化及新型拍賣設備、完善冷藏設施、太陽能等，打造符合綠建築及智慧建築雙標章的綠色環保市場。

此外，透過BOT，促參招商由民間營運，預計減省公帑約4000萬元以上，盼能將新化打造成嘉南高地區重要青果拍賣中心。

不過該遷建案曾引發爭議，因工務局將在175線新化段到台20線，進行總長3公里的道路拓寬工程，把原先8到10公尺寬道路，拓寬至12公尺，居民曾擔憂沿線超過200棵土芒果樹將面臨消失，農業局則掛保證表示會用工法排除問題，「土芒果樹將現地保留，1棵都不會砍」。

(中國時報)