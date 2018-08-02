2018年08月02日 04:10 中國時報 張亞中

蔡英文總統將在本月出訪巴拉圭以鞏固邦誼，英國《經濟學人》雜誌卻以「為何台灣的友邦正逐漸消失」為題報導稱：巴拉圭希望透過「南方共同市場」和中國建立貿易協議，儘管巴國新當選總統阿布鐸強調將和台灣保持邦交關係，「許多台灣的前盟友都曾保證不會背叛台灣，但最後還是這麼做了。」

蔡英文政府上任以來，已經失去4個友邦，又無法參與國際政府間組織，台灣的外交還能有多少空間？蔡英文的外交政策到底是什麼？

兩岸外交競逐從1949年即開始，橫亙其中的兩個因素，一是主權歸屬，一是經濟實力。前者是由國際法與國際政治所形成的結構規範，後者是由兩岸經濟力量對比所決定。

在主權歸屬問題上，目前絕大多數國際社會均認同「一個中國」，且北京政府是代表中國的唯一合法政府，因此在主權方面，大陸享有被國際社會認同的「結構性力量」，台灣的外交受到這個結構制約。「一個中國」成為台灣外交空間的天花板，政府最多只能代表「治權」，以「經濟體」身分尋求參與國際政府間組織。

在政經實力上，台灣曾經運用經濟力量對外進行金援合作，以尋求鞏固既有邦誼。但由於大陸快速崛起，特別在推出一帶一路、亞投行，形成其全球經貿戰略布局後，使得台灣陷入兩個困境。第一、台灣外交資源已經難以與大陸匹敵；第二、原邦交國選擇與大陸建交，原因已非大陸給的金援多，而是希望參與大陸在該地區提供的整體合作結構，非洲即是一例。

簡單來說，在兩岸外交競逐的戰場，台灣面對兩個「結構」限制，一是國際社會所接受的「一個中國」結構所制約，一是北京經貿力量形成的戰略結構壓力。第一個結構屬於政治法律性，與北京的經濟力量較沒有關係；第二個結構則隨著北京的經貿力量成長而更增強。面對這兩個結構下，台灣要憑藉己方的力量突圍不僅不容易，且是愈來愈難。兩岸關係的緊張，更會加速北京緊縮台灣的外交空間。

無法以自己的力量來突圍時，綠營基本上是以兩種思路來面對。一是希望外界能夠接受「台灣已經是個主權獨立的國家」，從根本上擺脫「一個中國」所形成的天花板限制。但由於台灣並沒有「正名制憲」，也沒有「公投獨立」，因此綠營這種說法是讓自己爽的，國際社會也不會認真。另則北京必要時動武的宣示也讓綠營根本不敢嘗試，因此現有的外交結構困境根本無法突破。

另一個思路，其實已經不是外交的突破，而是自我的逃脫、主體性的背叛，即把自己的主權完全交給美國，希望透過美國對台灣的支持，來證明自己在「外交」上有突破。這些綠營人士自知，台灣在兩岸關係緊張下已無法再有外交成果，扈從美國已是其對外關係的全部。美國要打台灣牌到什麼地步，蔡英文政府不僅不會拒絕，也樂於接受，因為他們只剩下這個唯一的選擇。

「台灣獨立」、「台灣主體性」這些民進黨琅琅上口的主張猶言在耳，隨著蔡英文政府在外交上的節節敗退，只剩下最後一招，就是把自己的主體性完全交付美國，任憑美國運用處置，這才是蔡政府外交政策的真實寫照。（作者為國立台灣大學政治學系教授、孫文學校總校長）

(中國時報)